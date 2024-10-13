Steam Satın Aldığımız Oyunlara Aslında "Sahip Olmadığımızı" Hatırlatmaya Başladı

İnternetin ve oyun servislerinin yaygınlaşmasının yanında fiziksel kopya üretme ve dağıtma maliyetleri de oyun yayıncıları için dijital platformları daha cazip hale getiriyor. Ancak ortada bir sıkıntı var. Dijital olarak aldığımız pek çok oyun aslında bizim değil!