Steam Satın Aldığımız Oyunlara Aslında "Sahip Olmadığımızı" Hatırlatmaya Başladı
Steam Satın Aldığımız Oyunlara Aslında "Sahip Olmadığımızı" Hatırlatmaya Başladı
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Pek çoğumuz gözümüz gibi baktığımız oyunlarımızı artık fiziksel olarak değil, dijital olarak satın alıyoruz. Fakat bu durum beraberinde soru işaretlerini de getiriyor.
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Steam'den aldığımız oyunlara aslında tam manasıyla sahip değiliz!
Kısacası belki de binlerce dolar değerinde olan Steam kütüphanenizdeki oyunlardan hiçbiri aslında sizin değil!
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