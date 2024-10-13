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Steam Satın Aldığımız Oyunlara Aslında "Sahip Olmadığımızı" Hatırlatmaya Başladı

Steam Satın Aldığımız Oyunlara Aslında "Sahip Olmadığımızı" Hatırlatmaya Başladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 12:39

Fiziksel oyun satışları Steam gibi hizmetlerin yaygınlaşmasıyla neredeyse bitme noktasına gelmişken Steam platformdan alınan oyunlara aslında sahip olmadığımız gerçeğini yüzümüze çarpmaya başladı.

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Pek çoğumuz gözümüz gibi baktığımız oyunlarımızı artık fiziksel olarak değil, dijital olarak satın alıyoruz. Fakat bu durum beraberinde soru işaretlerini de getiriyor.

Pek çoğumuz gözümüz gibi baktığımız oyunlarımızı artık fiziksel olarak değil, dijital olarak satın alıyoruz. Fakat bu durum beraberinde soru işaretlerini de getiriyor.

İnternetin ve oyun servislerinin yaygınlaşmasının yanında fiziksel kopya üretme ve dağıtma maliyetleri de oyun yayıncıları için dijital platformları daha cazip hale getiriyor. Ancak ortada bir sıkıntı var. Dijital olarak aldığımız pek çok oyun aslında bizim değil!

Steam'den aldığımız oyunlara aslında tam manasıyla sahip değiliz!

Steam'den aldığımız oyunlara aslında tam manasıyla sahip değiliz!

Kaliforniya'da kabul edilen ve kullanıcıların dijital platformlardan satın aldıkları şeyin yalnızca ürünün lisansı, yani bir nevi 'oynama hakkı' olduğunun belirtilmesi gerektiğini söyleyen yasanın ardından Steam de kullanıcılara bu acı gerçeği açık açık hatırlatmaya başladı.

Kısacası belki de binlerce dolar değerinde olan Steam kütüphanenizdeki oyunlardan hiçbiri aslında sizin değil!

Kısacası belki de binlerce dolar değerinde olan Steam kütüphanenizdeki oyunlardan hiçbiri aslında sizin değil!

Bu durum yalnızca Steam için de geçerli değil. Pek çok dijital platform için aynı durum geçerli. Steam üzerinden anlatmaya devam etmek gerekirse şayet bir gün platform kapanırsa parasını verdiğimiz oyunlarımıza da sonsuza dek veda edeceğiz! Steam yasanın kabulünün ardından durumu açıkça belirtmeye başlamış olsa da bu durum platforma kaydolurken kabul ettiğimiz kullanıcı sözleşmesinde de açıkça belirtiliyordu.

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