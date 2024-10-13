Tomb Raider 4-6 Remastered Duyuruldu: Eski Lara Geri Dönüyor!

Serinn bir efsaneyi başlatan ilk üç oyunu remastered olarak oyuncularla buluşmuş, hem oyuncular hem de basından fena olmayan puanlar kapmayı başarmıştı. Haliyle oyuncuların gözü de klasik seri olarak tabir edebileceğimiz altı oyunun devamının da remastered haberindeydi.