Tomb Raider 4-6 Remastered Duyuruldu: Eski Lara Geri Dönüyor!
Tomb Raider 4-6 Remastered Duyuruldu: Eski Lara Geri Dönüyor!
Eski Lara'yı özleyenlere müjde! İlk üç oyunun ardından Tomb Raider serisinin 4, 5 ve 6. oyunları da remastered olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyorlar.
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Oyun dünyasının en dişli kadınlarından Lara Croft geçtiğimiz yıl karşımıza beklemediğimiz bir biçimde çıkmıştı.
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Ve nihayet beklediğimiz haberi aldık. Tomb Raider 4-6 Remastered resmi olarak duyuruldu!
Peki Tomb Raider 4-6 Remastered ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?
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