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Tomb Raider 4-6 Remastered Duyuruldu: Eski Lara Geri Dönüyor!

Tomb Raider 4-6 Remastered Duyuruldu: Eski Lara Geri Dönüyor!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 11:46

Eski Lara'yı özleyenlere müjde! İlk üç oyunun ardından Tomb Raider serisinin 4, 5 ve 6. oyunları da remastered olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyorlar.

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Oyun dünyasının en dişli kadınlarından Lara Croft geçtiğimiz yıl karşımıza beklemediğimiz bir biçimde çıkmıştı.

Oyun dünyasının en dişli kadınlarından Lara Croft geçtiğimiz yıl karşımıza beklemediğimiz bir biçimde çıkmıştı.

Serinn bir efsaneyi başlatan ilk üç oyunu remastered olarak oyuncularla buluşmuş, hem oyuncular hem de basından fena olmayan puanlar kapmayı başarmıştı. Haliyle oyuncuların gözü de klasik seri olarak tabir edebileceğimiz altı oyunun devamının da remastered haberindeydi.

Ve nihayet beklediğimiz haberi aldık. Tomb Raider 4-6 Remastered resmi olarak duyuruldu!

Peki Tomb Raider 4-6 Remastered ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?

Peki Tomb Raider 4-6 Remastered ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?

Lara yeniden elden geçirilmiş maceralarıyla 14 Şubat 2025'te, yani kendi doğum gününde karşımıza çıkacak. Oyunun fiyatı Steam cephesinde 14,99 dolarken Epic Games Store'da ise 419 TL. Konsol kanadına baktığımızda ise Xbox ve PlayStation'da 1,050 TL'lik fiyat etiketi göze çarpıyor.

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