PlayStation Store Sonbahar İndirimlerinde Radarınıza Girmesi Gereken Oyun Önerileri

Yılın oyunu da dahil olmak üzere başarısını pek çok ödülle taçlandıran It Takes Two türleri başarılı bir biçimde kombinlemenin yanında son derece keyifli bir oynanış da vadediyor. İster aynı koltukta, isterseniz de Friend's Pass sayesinde tek oyun satın alarak uzaktaki bir arkadaşınızla oynayabileceğiniz oyun indirim döneminde 3,740 TL yerine %75'lik indirimle 1,499 TL'ye düşüyor.