PlayStation Store Sonbahar İndirimlerinde Radarınıza Girmesi Gereken Oyun Önerileri
PlayStation Store Sonbahar İndirimlerinde Radarınıza Girmesi Gereken Oyun Önerileri
PlayStation Store'da başlayan Sonbahar Tasarrufları indirim dönemi oyunculara %90'lara varan şahane indirimler sunuyor. Gelin indirim döneminin en dikkat çeken avantajlarına bir göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Assassin's Creed Valhalla - 117,50 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
High on Life - 839,40 TL
It Takes Two - 1,499 TL
PlayStation Store Sonbahar Tasarrufları indirim döneminin dikkat çeken bazı diğer avantajları ise şunlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın