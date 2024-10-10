Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Konsol
PlayStation Store Sonbahar İndirimlerinde Radarınıza Girmesi Gereken Oyun Önerileri

PlayStation Store Sonbahar İndirimlerinde Radarınıza Girmesi Gereken Oyun Önerileri

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 14:25

PlayStation Store'da başlayan Sonbahar Tasarrufları indirim dönemi oyunculara %90'lara varan şahane indirimler sunuyor. Gelin indirim döneminin en dikkat çeken avantajlarına bir göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Assassin's Creed Valhalla - 117,50 TL

Assassin's Creed Valhalla - 117,50 TL

Assassin's Creed serisinin sevilen oyunu Valhalla indirim dönemi boyunca 470 TL'lik fiyatına aldığı %75'lik indirimle 117,50 TL'lik şahane bir fiyatla oyuncuların karşısına çıkıyor. Üstelik fiyat oyunun hem PS4 hem de PS5 versiyonları için geçerli.

High on Life - 839,40 TL

High on Life - 839,40 TL

İnsanlığın bu zamana kadar görülmemiş enteresan bir uzaylı tehdidi altında olduğu absürt ve eğlenceli oyun son yılların kesinlikle en absürt yapımlarından. PlayStation Store Sonbahar Tasarrufları indirimleri boyunca oyun 1,399 TL yerine %40 indirimle 839,40 TL.

It Takes Two - 1,499 TL

It Takes Two - 1,499 TL

Yılın oyunu da dahil olmak üzere başarısını pek çok ödülle taçlandıran It Takes Two türleri başarılı bir biçimde kombinlemenin yanında son derece keyifli bir oynanış da vadediyor. İster aynı koltukta, isterseniz de Friend's Pass sayesinde tek oyun satın alarak uzaktaki bir arkadaşınızla oynayabileceğiniz oyun indirim döneminde 3,740 TL yerine %75'lik indirimle 1,499 TL'ye düşüyor.

PlayStation Store Sonbahar Tasarrufları indirim döneminin dikkat çeken bazı diğer avantajları ise şunlar:

PlayStation Store Sonbahar Tasarrufları indirim döneminin dikkat çeken bazı diğer avantajları ise şunlar:

  • GTA 5 (PS5) 439 TL %50 - 219 TL

  • Hogwarts Legacy (PS5) 3,149 TL %70 - 944,70 TL

  • RDR2 (PS4) 2,299 TL %67

  • Cyberpunk 2077 (PS4, PS5) 2,799 TL %40 - 1,679 TL

  • Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5) 2,099 TL %80 - 419,80 TL

  • Mortal Kombat 11 (PS4, PS5) 349 TL %90 - 34,90 TL

  • Far Cry 6 (PS4, PS5) 2,299 TL %75 - 574,75 TL

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın