PlayStation Store Sonbahar İndirimleri Başladı: %90'a Varan Dev İndirimler!

PlayStation kullanıcıları için yılın en avantajlı dönemlerinden olan Sonbahar Tasarrufları indirim dönemi 24 Ekim TSİ 01.59'a kadar devam edecek. Kısacası her gün bir zam haberiyle gözlerimizi açtığımız şu günlerde aklınızdaki oyunları almak için elinizi biraz çabuk tutsanız iyi edersiniz.