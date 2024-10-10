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PlayStation Store Sonbahar İndirimleri Başladı: %90'a Varan Dev İndirimler!

PlayStation Store Sonbahar İndirimleri Başladı: %90'a Varan Dev İndirimler!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 12:33

PlayStation Store'da Sonbahar Tasarrufları indirimleri başladı. Yılın bu avantajlı döneminde PlayStation kullanıcıları sevilen oyunlarda %90'lara varan indirimlerden yararlanabilecekler.

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Ülkemizdeki oyun fiyatları her geçen gün artmaya devam ederken oyuncuların imdadına bir nebze de olsa indirim dönemleri yetişiyor.

PC oyuncularının farklı alternatifleri olsa da özellikle konsol cephesinde oyun fiyatları cep yakma aşamasını da çoktan geçmiş durumda. Bu ortamda oyuncuların gözleri de haliyle indirim dönemlerinde oluyor.

PlayStation Store'da Sonbahar Tasarrufları İndirimleri başladı!

PlayStation Store'da Sonbahar Tasarrufları İndirimleri başladı!

PlayStation oyuncularına sevilen oyunlarda %90'lara varan indirimler sağlayan Sonbahar Tasarrufları indirim dönemi boyunca yüzlerce oyuna avantajlı fiyatlarla sahip olabileceğiz. Bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yılın en sevilen oyunlarından Hogwarts Legacy'e PS5 üzerinden 3,149 TL yerine yalnızca 944,70 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Peki PlayStation Store Sonbahar Tasarrufları indirim dönemi ne zamana kadar devam edecek?

Peki PlayStation Store Sonbahar Tasarrufları indirim dönemi ne zamana kadar devam edecek?

PlayStation kullanıcıları için yılın en avantajlı dönemlerinden olan Sonbahar Tasarrufları indirim dönemi 24 Ekim TSİ 01.59'a kadar devam edecek. Kısacası her gün bir zam haberiyle gözlerimizi açtığımız şu günlerde aklınızdaki oyunları almak için elinizi biraz çabuk tutsanız iyi edersiniz.

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