PlayStation Store Sonbahar İndirimleri Başladı: %90'a Varan Dev İndirimler!
PlayStation Store Sonbahar İndirimleri Başladı: %90'a Varan Dev İndirimler!
PlayStation Store'da Sonbahar Tasarrufları indirimleri başladı. Yılın bu avantajlı döneminde PlayStation kullanıcıları sevilen oyunlarda %90'lara varan indirimlerden yararlanabilecekler.
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Ülkemizdeki oyun fiyatları her geçen gün artmaya devam ederken oyuncuların imdadına bir nebze de olsa indirim dönemleri yetişiyor.
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PlayStation Store'da Sonbahar Tasarrufları İndirimleri başladı!
Peki PlayStation Store Sonbahar Tasarrufları indirim dönemi ne zamana kadar devam edecek?
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