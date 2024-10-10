Steam'de 630 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava!
Steam'de 630 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava!
Epic Games Store bugün saat 18:00 itibariyle toplam Steam fiyatları 630 TL'yi aşan iki oyunu kullanıcılarına hediye ediyor.
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İlk oyunumuz Steam'de 270 TL'yi aşan fiyat etiketine sahip olan Outliver: Tribulation.
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Haftanın ikinci bedava oyunu ise Empyrion - Galactic Survivor.
Toplam Steam değerleri 630 TL'yi aşan oyunları bedava kapmak için süremiz ise kısıtlı.
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