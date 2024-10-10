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Steam'de 630 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava!

Steam'de 630 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 11:05

Epic Games Store bugün saat 18:00 itibariyle toplam Steam fiyatları 630 TL'yi aşan iki oyunu kullanıcılarına hediye ediyor.

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İlk oyunumuz Steam'de 270 TL'yi aşan fiyat etiketine sahip olan Outliver: Tribulation.

Haftanın ikinci bedava oyunu ise Empyrion - Galactic Survivor.

Toplam Steam değerleri 630 TL'yi aşan oyunları bedava kapmak için süremiz ise kısıtlı.

Toplam Steam değerleri 630 TL'yi aşan oyunları bedava kapmak için süremiz ise kısıtlı.

Epic Games Store kullanıcıları için saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak iki bedava oyun 17 Ekim saat 18:00'e kadar kütüphanelere eklenebilecek. Bu süre içerisinde oyunları alırsanız tamamen sizin olacaklar ancak süreyi kaçırırsanız oyunlar için ödeme yapmanız gerekecek.

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