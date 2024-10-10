Steam'de 630 TL'yi Aşan İki Oyun Epic Games Store'da Bedava!

Epic Games Store kullanıcıları için saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak iki bedava oyun 17 Ekim saat 18:00'e kadar kütüphanelere eklenebilecek. Bu süre içerisinde oyunları alırsanız tamamen sizin olacaklar ancak süreyi kaçırırsanız oyunlar için ödeme yapmanız gerekecek.