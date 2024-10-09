Oyuncuların Yarısından Fazlası Hala Tek Oyunculu Oyunları Tercih Ediyor

Tek oyunculu oyunlar doğaları gereği bir kez satın aldıktan sonra şirkete başka şekilde para kazandırmıyorlar. Tabi DLC ve kozmetik paketlerini satın almak isterseniz başka ancak bunlar da yalnızca bir kez satın alındıktan sonra şirketin kasasına ekstra para girmiyor. Ancak online ve servis oyunları oyuncuları sürekli yeni eşyalar, görevler, kozmetikler ve savaş bileti gibi sistemlerle sonsuz bir döngüye sokup para harcamaya teşvik ediyor. Şirketler de haliyle tonla emek harcayarak yapılacak hikayeli oyunlardansa aynı emeği servis oyunlarına yöneltip hem kendilerini, hem de yatırımcılarını mali olarak sevindirecek projeler peşinden koşuyorlar. Tabi bunların ne kadarı başarıya ulaşıyor, orası tartışılır.