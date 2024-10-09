Oyuncuların Yarısından Fazlası Hala Tek Oyunculu Oyunları Tercih Ediyor
Oyuncuların Yarısından Fazlası Hala Tek Oyunculu Oyunları Tercih Ediyor
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Oyuncu tercihlerini ortaya çıkartan bir araştırmaya göre oyuncuların gözdesi hala tek oyunculu oyunlar.
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Daha genç oyuncuların tercihi ise online oyunlar.
Peki tüm bu verilere rağmen şirketler neden hala servis oyunlarına deli gibi para harcıyorlar?
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