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Oyuncuların Yarısından Fazlası Hala Tek Oyunculu Oyunları Tercih Ediyor

Oyuncuların Yarısından Fazlası Hala Tek Oyunculu Oyunları Tercih Ediyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 17:31

Şirketler gelir modelleri ve yatırımcılarını memnun etmek gibi kaygılarla son dönemde online servis oyunlarına yönelmiş olsa da yapılan bir araştırma oyuncuların yarısından fazlasının ilk tercihinin hala tek oyunculu oyunlar olduğunu gösteriyor.

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Oyuncu tercihlerini ortaya çıkartan bir araştırmaya göre oyuncuların gözdesi hala tek oyunculu oyunlar.

Oyuncu tercihlerini ortaya çıkartan bir araştırmaya göre oyuncuların gözdesi hala tek oyunculu oyunlar.

MIDiA Research tarafından yapılan ve 9,000 oyuncunun katıldığı araştırmaya göre oyuncuların %53'ü online oyunlardansa onlara bir hikaye sunan tek kişilik oyunları tercih ediyorlar.

Daha genç oyuncuların tercihi ise online oyunlar.

Daha genç oyuncuların tercihi ise online oyunlar.

16-24 yaş arasındaki oyunculardan elde edilen veriler ise genç oyuncuların tekl oyunculu oyunlardansa online ve PvP temelli oyunları tercih ettiklerini ortaya koyuyor. Tek oyunculu oyunları en çok tercih eden grup ise %74'lük oranla 55 yaşın üzerindeki oyuncular.

Peki tüm bu verilere rağmen şirketler neden hala servis oyunlarına deli gibi para harcıyorlar?

Peki tüm bu verilere rağmen şirketler neden hala servis oyunlarına deli gibi para harcıyorlar?

Tek oyunculu oyunlar doğaları gereği bir kez satın aldıktan sonra şirkete başka şekilde para kazandırmıyorlar. Tabi DLC ve kozmetik paketlerini satın almak isterseniz başka ancak bunlar da yalnızca bir kez satın alındıktan sonra şirketin kasasına ekstra para girmiyor. Ancak online ve servis oyunları oyuncuları sürekli yeni eşyalar, görevler, kozmetikler ve savaş bileti gibi sistemlerle sonsuz bir döngüye sokup para harcamaya teşvik ediyor. Şirketler de haliyle tonla emek harcayarak yapılacak hikayeli oyunlardansa aynı emeği servis oyunlarına yöneltip hem kendilerini, hem de yatırımcılarını mali olarak sevindirecek projeler peşinden koşuyorlar. Tabi bunların ne kadarı başarıya ulaşıyor, orası tartışılır.

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