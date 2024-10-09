IShowSpeed'in Ters Taklalı Dünya Rekoru Denemesi Başarısız Oldu

'Bunun olacağını bilmiyorduk ama sen yaparsın kardeşim' şeklinde bir gönderiyle IShowSpeed'e takılan Guinness resmi hesabı Speed'in bir sonraki denemesinde resmi olarak orada bulunacak mı merak konusu zira Guinness tarafından kayda geçirilmeyen rekorlar resmi olarak hiçbir anlam ifade etmiyor. Speed'in yarım bıraktığı rekorun sahibi ise 1,001 ters takla ile Avusturyalı Nico Scheicher.