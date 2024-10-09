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IShowSpeed'in Ters Taklalı Dünya Rekoru Denemesi Başarısız Oldu

IShowSpeed'in Ters Taklalı Dünya Rekoru Denemesi Başarısız Oldu

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 14:47

Ünlü yayıncı IShowSpeed 24 saat içinde en fazla ters takla atma dünya rekorunu kırma amacıyla başlattığı yayından pes ederek ayrıldı.

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IShowSpeed'in tüm deliliklerinin yanında kusursuz ters taklaları da pek bir meşhur.

IShowSpeed'in tüm deliliklerinin yanında kusursuz ters taklaları da pek bir meşhur.

YouTube'da 32,4 milyon takipçiye sahip olan yayıncı gittiği neredeyse her yerde izdihamla karşılanıyor ve müthiş bir hayran kitlesine sahip. İnternet aleminin en deli dolu yayıncısının son icraatı ise 24 saatte en fazla ters taklayı atarak rekor kırmak için kamera karşısına geçmek oldu.

Speed 660 ters takla attıktan sonra biraz kestirmesi gerektiğini söyleyerek yayına ara vermişti ancak geri döndüğünde durum değişti.

Speed 660 ters takla attıktan sonra biraz kestirmesi gerektiğini söyleyerek yayına ara vermişti ancak geri döndüğünde durum değişti.

Dinlenmesi gerektiğini ve geri döndüğünde rekor denemesine devam edeceğini açıklayan IShowSpeed uyanıp geri döndükten sonra devam edemeyeceğini açıkladı. İzleyicilerinden özür dileyen Speed “Tamamen üzgünüm. Ama bu dünya rekorunu kırmak için geri döneceğim. Bana sadece bir ya da iki ay verin.” diyerek denemekten vazgeçmediğini de belirtti.

Rekor denemesi Guinness'in de radarına takılsa da bundan haberleri olmadığını söylediler.

Rekor denemesi Guinness'in de radarına takılsa da bundan haberleri olmadığını söylediler.
twitter.com

'Bunun olacağını bilmiyorduk ama sen yaparsın kardeşim' şeklinde bir gönderiyle IShowSpeed'e takılan Guinness resmi hesabı Speed'in bir sonraki denemesinde resmi olarak orada bulunacak mı merak konusu zira Guinness tarafından kayda geçirilmeyen rekorlar resmi olarak hiçbir anlam ifade etmiyor. Speed'in yarım bıraktığı rekorun sahibi ise 1,001 ters takla ile Avusturyalı Nico Scheicher.

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