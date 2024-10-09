IShowSpeed'in Ters Taklalı Dünya Rekoru Denemesi Başarısız Oldu
IShowSpeed'in Ters Taklalı Dünya Rekoru Denemesi Başarısız Oldu
Ünlü yayıncı IShowSpeed 24 saat içinde en fazla ters takla atma dünya rekorunu kırma amacıyla başlattığı yayından pes ederek ayrıldı.
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IShowSpeed'in tüm deliliklerinin yanında kusursuz ters taklaları da pek bir meşhur.
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Speed 660 ters takla attıktan sonra biraz kestirmesi gerektiğini söyleyerek yayına ara vermişti ancak geri döndüğünde durum değişti.
Rekor denemesi Guinness'in de radarına takılsa da bundan haberleri olmadığını söylediler.
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