Ünlü Yayıncı Pokimane Numarası Sızdırıldıktan Sonra Yaşadığı Korkunç Olayları Anlattı

“Temel olarak telefon numaram sızdırıldı ve arkadaşım Ray'in numarasını da buldular. Numaralarını taklit etmeyi başardılar, yani beni hangi numaradan arıyorlarsa farklı bir numaradan arıyorlarmış gibi gösterdiler. Bu yüzden beni aradılar ve Ray'in numarası ellerinde olduğu için kendi numaralarını onunki gibi gösterdiler. Böylece telefonum bunu arkadaşım Ray arıyor olarak okudu. Telefonu açtım ve o derin, garip sesin 'Pokimane, şimdi seni tecavüz etmeye geliyorum' dediğini duydum.”