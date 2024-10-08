Ünlü Yayıncı Pokimane Numarası Sızdırıldıktan Sonra Yaşadığı Korkunç Olayları Anlattı
Ünlü Yayıncı Pokimane Numarası Sızdırıldıktan Sonra Yaşadığı Korkunç Olayları Anlattı
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Yayıncı Pokimane milyonlarca takipçisiyle internetin en ünlü isimlerinden.
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Ünlü yayıncı katıldığı bir podcast programında kişisel bilgileri sızdırıldıktan sonra aldığı korkunç tehditleri ve yaşadıklarını anlattı.
Ünlü yayıncı yaşadıklarını ise şöyle anlattı:
Programın tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 👇
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