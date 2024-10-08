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Ünlü Yayıncı Pokimane Numarası Sızdırıldıktan Sonra Yaşadığı Korkunç Olayları Anlattı

Ünlü Yayıncı Pokimane Numarası Sızdırıldıktan Sonra Yaşadığı Korkunç Olayları Anlattı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 11:56

İnternet aleminin en ünlü isimlerinden olan yayıncı Pokimane telefon numarası sızdırıldıktan sonra aldığı tecavüz tehditlerini ve yaşadığı korkuyu anlattı.

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Yayıncı Pokimane milyonlarca takipçisiyle internetin en ünlü isimlerinden.

Yayıncı Pokimane milyonlarca takipçisiyle internetin en ünlü isimlerinden.

Ürettiği içerikler ve canlı yayınlarında takipçileri ile buluşan Pokimane Twitch'te 9,3 milyon, YouTube'da ise 6,62 milyon takipçisi ile her iki platformda da büyük bir popülerliğe sahip. 28 yaşındaki yayıncı neredeyse on yıldır bu mecralarda içerikler üretiyor.

Ünlü yayıncı katıldığı bir podcast programında kişisel bilgileri sızdırıldıktan sonra aldığı korkunç tehditleri ve yaşadıklarını anlattı.

Ünlü yayıncı katıldığı bir podcast programında kişisel bilgileri sızdırıldıktan sonra aldığı korkunç tehditleri ve yaşadıklarını anlattı.

Telefon numarası sızdırıldıktan sonra aldığı korkunç tehditleri ve telefonları unutamadığını ve yaşadıklarından hala çok korktuğunu ifade eden Pokimane olanların ardından yeni tanıştığı kişilere telefon numarasını vermekten korkmaya başladığını ve durumun hayatını etkilediğini de söyledi. “Öyle bir noktaya geldi ki, biriyle tanışıp konuşmaya başladığımda bile ona 'Lütfen beni arama' demek zorunda kalıyorum. Telefon görüşmelerinden dolayı travma yaşıyorum.” dedi.

Ünlü yayıncı yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

Ünlü yayıncı yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

“Temel olarak telefon numaram sızdırıldı ve arkadaşım Ray'in numarasını da buldular. Numaralarını taklit etmeyi başardılar, yani beni hangi numaradan arıyorlarsa farklı bir numaradan arıyorlarmış gibi gösterdiler. Bu yüzden beni aradılar ve Ray'in numarası ellerinde olduğu için kendi numaralarını onunki gibi gösterdiler. Böylece telefonum bunu arkadaşım Ray arıyor olarak okudu. Telefonu açtım ve o derin, garip sesin 'Pokimane, şimdi seni tecavüz etmeye geliyorum' dediğini duydum.”

Programın tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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