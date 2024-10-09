Eylül Ayının En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı: Liste Şaşırttı
Eylül Ayının En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı: Liste Şaşırttı
Sony geride bıraktığımız eylül ayında tüm dünyadaki oyuncuların en çok indirdiği PlayStation oyunlarını açıkladı. Listede çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen popülerliğini koruyan oyunlar da yer aldı.
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Sony geçtiğimiz ay PlayStation oyuncuları tarafından en çok indirilen oyunları paylaştı.
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Amerika ve Kanada'nın tercihi basketbol olurken Avrupa ise futbolu tercih etti.
Eylül ayında PlayStation 4 ve 5'te en çok indirilen ücretsiz oyunlar ise şöyle:
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