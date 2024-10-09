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Eylül Ayının En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı: Liste Şaşırttı

Eylül Ayının En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı: Liste Şaşırttı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 15:21

Sony geride bıraktığımız eylül ayında tüm dünyadaki oyuncuların en çok indirdiği PlayStation oyunlarını açıkladı. Listede çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen popülerliğini koruyan oyunlar da yer aldı.

Kaynak

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Sony geçtiğimiz ay PlayStation oyuncuları tarafından en çok indirilen oyunları paylaştı.

Sony geçtiğimiz ay PlayStation oyuncuları tarafından en çok indirilen oyunları paylaştı.

PlayStation 4 ve PlayStation 5'te geçtiğimiz ay hangi oyunların daha fazla indirildiğini içeren liste Amerika/Kanada ve Avrupa şeklinde ayrılırken listede yer alan beklenen oyunların yanında sürprizler de var.

Amerika ve Kanada'nın tercihi basketbol olurken Avrupa ise futbolu tercih etti.

Amerika ve Kanada'nın tercihi basketbol olurken Avrupa ise futbolu tercih etti.

Geçtiğimiz eylül ayının bölgeler bazında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları:

Amerika/Kanada

  • NBA 2K25

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

  • EA SPORTS FC 25

  • ASTRO BOT

  • Black Myth: Wukong

  • EA SPORTS Madden NFL 25

  • Grand Theft Auto V

  • Palworld

  • EA SPORTS College Football 25

  • Hogwarts Legacy

  • Star Wars Outlaws

  • Call of Duty: Modern Warfare III

  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

  • The Casting of Frank Stone

  • The Crew Motorfest

  • Vampire Survivors

  • Sea of Thieves

  • HELLDIVERS 2

  • UFC 5

  • LOLLIPOP CHAINSAW RePOP

Avrupa

  • EA SPORTS FC 25

  • ASTRO BOT

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

  • NBA 2K25

  • Black Myth: Wukong

  • Grand Theft Auto V

  • Hogwarts Legacy

  • Palworld

  • The Crew Motorfest

  • Test Drive Unlimited Solar Crown

  • Star Wars Outlaws

  • The Casting of Frank Stone

  • It Takes Two

  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

  • Sea of Thieves

  • Vampire Survivors

  • UFC 5

  • ELDEN RING

  • Among Us

  • No Man’s Sky

Eylül ayında PlayStation 4 ve 5'te en çok indirilen ücretsiz oyunlar ise şöyle:

Eylül ayında PlayStation 4 ve 5'te en çok indirilen ücretsiz oyunlar ise şöyle:

Amerika/Kanada

  • Fortnite

  • Roblox

  • UNDEFEATED

  • VALORANT

  • Call of Duty: Warzone

  • Asphalt Legends Unite

  • Rocket League

  • Fall Guys

  • Apex Legends

  • The First Descendant

Avrupa

  • Fortnite

  • Roblox

  • VALORANT

  • Asphalt Legends Unite

  • eFootball

  • Unite Rocket League

  • Call of Duty: Warzone

  • Stumble Guys

  • Fall Guys

  • UNDEFEATED

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