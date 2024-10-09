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Red Dead Redemption PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Red Dead Redemption PC Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 13:44

14 uzun yılın ardından nihayet PC oyuncularıyla da buluşacak olan efsane oyun Red Dead Redemption'ın PC sistem gereksinimleri de açıklandı.

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Red Dead Redemption bundan tam 14 yıl önce PlayStation 3 için çıkmıştı.

Red Dead Redemption bundan tam 14 yıl önce PlayStation 3 için çıkmıştı.

2014 yılında çıkan oyun yıllar sonra PlayStation 3'ün ardından PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox Series X/S için de portlanmıştı ancak bu zamana dek PC kanadında dedikodular hariç bir gelişme yoktu.

Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri açıklandı.

Red Dead Redemption PC sistem gereksinimleri açıklandı.

Söylentiler nihayet resmiyete kavuştu ve Rockstar Games Red Dead Redemption'ın PC'ye de geleceğini duyurdu. 4k çözünürlük, ultrawide ve super ultrawide monitör desteği gibi özelliklerle birlikte gelecek olan Red Dead Redemption'ın PC sistem gereksinimleri de açıklandı.

Minimum:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi

  • İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 

  • İşlemci: Intel Core i5-4670 veya AMD FX-9590

  • Bellek: 8 GB RAM

  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 360

  • DirectX: Sürüm 12

  • Depolama: 12 GB 

  • Ses Kartı: Direct X Compatible

Önerilen:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi 

  • İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 

  • İşlemci: Intel Core i5-8500 veya AMD Ryzen 5 3500X

  • Bellek: 8 GB RAM

  • Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 veya AMD RX 5700 XT

  • DirectX: Sürüm 12

  • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

  • Ses Kartı: Direct X Compatible

  • Ek Notlar: SSD önerilir

Red Dead Redemption 2 PC'ye ne zaman çıkacak?

Red Dead Redemption 2 PC'ye ne zaman çıkacak?

Steam sayfası da açılan Red Dead Redemption açıklamaya göre 29 Ekim tarihinde PC'de oyuncularla buluşacak. Oyunun ülkemizdeki Steam fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

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