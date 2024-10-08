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Red Dead Redemption PC Yolcusu! Rockstar Games'ten Resmi Açıklama Geldi

Red Dead Redemption PC Yolcusu! Rockstar Games'ten Resmi Açıklama Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 16:45

Nihayet resmileşti! Rockstar Games'in efsane serisi Red Dead Redempiton'ın 2010 yılında çıkan ilk oyunu uzun yılların ardından nihayet PC'de de oyuncularla buluşacak.

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Bir efsaneyi başlatan Red Dead Redemption 2010 yılında PlayStation 3 için çıkmıştı.

Bir efsaneyi başlatan Red Dead Redemption 2010 yılında PlayStation 3 için çıkmıştı.

Red Dead Redemption 2 ile tavan yapan bir popülerliğe kavuşan serinin ilk oyunu uzun yıllar boyunca deyim yerindeyse PlayStation 3'te sıkışıp kalmıştı. Ancak son yıllarda dillendirilmeye başlayan iddialar efsane oyunun PC için de çıkacağına işaret ediyordu.

Ve nihayet Rockstar Games'ten beklediğimiz açıklama geldi. Red Dead Redemption artık PC yolcusu!

Peki Red Dead Redemption PC'ye ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?

Peki Red Dead Redemption PC'ye ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?

Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre Red Dead Redemption ve Undead Nightmare'a 29 Ekim tarihinde kavuşacağız. Steam sayfası da açılan Red Dead Redemption'ın fiyatı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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