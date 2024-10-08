Red Dead Redemption PC Yolcusu! Rockstar Games'ten Resmi Açıklama Geldi
Red Dead Redemption PC Yolcusu! Rockstar Games'ten Resmi Açıklama Geldi
Nihayet resmileşti! Rockstar Games'in efsane serisi Red Dead Redempiton'ın 2010 yılında çıkan ilk oyunu uzun yılların ardından nihayet PC'de de oyuncularla buluşacak.
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Bir efsaneyi başlatan Red Dead Redemption 2010 yılında PlayStation 3 için çıkmıştı.
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Ve nihayet Rockstar Games'ten beklediğimiz açıklama geldi. Red Dead Redemption artık PC yolcusu!
Peki Red Dead Redemption PC'ye ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak?
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