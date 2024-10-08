Alien: Isolation 2 Duyuruldu: Efsane Korku Oyununun Devamı Geliyor
Alien: Isolation 2 Duyuruldu: Efsane Korku Oyununun Devamı Geliyor
Korku türünün en beğenilen oyunlarından Alien: Isolation cephesinden harika haberler var. Devam oyunu Alien: Isolation 2 resmi olarak duyuruldu.
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2014 yılında oyuncularla buluşan Alien: Isolation bugün dahi korku türünün hayranları arasında hayli popüler.
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İlk oyunun üzerinden geçen 10 yılın ardından Alien: Isolation 2 nihayet duyuruldu.
Alien: Isolation 2 geliştirme aşamasında.
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