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Alien: Isolation 2 Duyuruldu: Efsane Korku Oyununun Devamı Geliyor

Alien: Isolation 2 Duyuruldu: Efsane Korku Oyununun Devamı Geliyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 12:39

Korku türünün en beğenilen oyunlarından Alien: Isolation cephesinden harika haberler var. Devam oyunu Alien: Isolation 2 resmi olarak duyuruldu.

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2014 yılında oyuncularla buluşan Alien: Isolation bugün dahi korku türünün hayranları arasında hayli popüler.

2014 yılında oyuncularla buluşan Alien: Isolation bugün dahi korku türünün hayranları arasında hayli popüler.

Kült film serisinin oyun dünyasındaki başarılı temsilcisi hem basın hem de kullanıcı incelemeleri ile türün en başarılı oyunları arasında yer alıyor. Hal böyleyken oyuncuların da gözü uzunca bir süredir başarılı oyunun devam yapımındaydı.

İlk oyunun üzerinden geçen 10 yılın ardından Alien: Isolation 2 nihayet duyuruldu.

İlk oyunun üzerinden geçen 10 yılın ardından Alien: Isolation 2 nihayet duyuruldu.

Oyunun X hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımla hayranlara seslenen yaratıcı yönetmen Al Hope oyunun onuncu yılını kutlarken oyunculara ikinci oyunun da müjdesini verdi. Alien: Isolation'ın devam oyununda da projenin başında Al Hope'u göreceğiz.

Alien: Isolation 2 geliştirme aşamasında.

Alien: Isolation 2 geliştirme aşamasında.

Yayınlanan açıklamada devam oyununun erken geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken ilerleyen günlerde oyuncularla daha fazla detay paylaşılacağı da açıklandı. Kısacası henüz oyunun ne zaman çıkacağını düşünmek için çok erken ancak hayranları şimdiden heyecan bastı bile!

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