Alien: Isolation 2 Duyuruldu: Efsane Korku Oyununun Devamı Geliyor

Yayınlanan açıklamada devam oyununun erken geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken ilerleyen günlerde oyuncularla daha fazla detay paylaşılacağı da açıklandı. Kısacası henüz oyunun ne zaman çıkacağını düşünmek için çok erken ancak hayranları şimdiden heyecan bastı bile!