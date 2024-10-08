Call of Duty: Black Ops 6'nın Çıkış Fragmanı Yayınlandı
Call of Duty: Black Ops 6'nın Çıkış Fragmanı Yayınlandı
Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Call of Duty'nin bizleri Körfez Savaşı dönemine götürecek sıradaki oyunu Call of Duty: Black Ops 6'nın çıkış fragmanı yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncular Call of Duty: Black Ops 6 için gün sayarken oyunun çıkış fragmanı da nihayet yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Call of Duty: Black Ops 6 çıktığı ilk günden Game Pass'e de eklenecek.
Peki Call of Duty: Black Ops 6'nın fiyatı ne olacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın