Call of Duty: Black Ops 6'nın Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Microsoft'un Activision-Blizzard satın alımının ardından oyuncular gözlerini Call of Duty serisine çevirmişlerdi. Diablo 4 gibi sevilen Blizzard oyunlarının ve serinin diğer halkalarının ardından Call of Duty: Black Ops 6'da 25 Ekim'den itibaren Game Pass'teki yerini alacak.