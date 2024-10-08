Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Call of Duty: Black Ops 6'nın Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Call of Duty: Black Ops 6'nın Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 17:30

Oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Call of Duty'nin bizleri Körfez Savaşı dönemine götürecek sıradaki oyunu Call of Duty: Black Ops 6'nın çıkış fragmanı yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oyuncular Call of Duty: Black Ops 6 için gün sayarken oyunun çıkış fragmanı da nihayet yayınlandı.

Call of Duty: Black Ops 6 çıktığı ilk günden Game Pass'e de eklenecek.

Call of Duty: Black Ops 6 çıktığı ilk günden Game Pass'e de eklenecek.

Microsoft'un Activision-Blizzard satın alımının ardından oyuncular gözlerini Call of Duty serisine çevirmişlerdi. Diablo 4 gibi sevilen Blizzard oyunlarının ve serinin diğer halkalarının ardından Call of Duty: Black Ops 6'da 25 Ekim'den itibaren Game Pass'teki yerini alacak.

Peki Call of Duty: Black Ops 6'nın fiyatı ne olacak?

Peki Call of Duty: Black Ops 6'nın fiyatı ne olacak?

Şu anda ön sipariş aşamasında bulunan oyunun standart sürümü Steam'de 70 dolarlık fiyat etiketine sahip. Oyun PlayStation ve Xbox kanadında ise 2,799 TL'lik fiyatla oyunculara sunuluyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın