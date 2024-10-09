Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Anime Oyunu Büyük Yükselişte
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Anime Oyunu Büyük Yükselişte
Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Tüm dünyadaki Steam kullanıcılarının tercihlerine göre şekillenen listeye gelin bir göz atalım.
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1. Counter-Strike 2 yeniden liderliğe yükselmeyi başardı.
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2. Dragon Ball: Sparking! Zero ise henüz ön sipariş döneminde ikinciliğe oturmayı başardı.
3. Efsanenin geri dönüşü ise adına yaraşır şekilde oldu.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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