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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Anime Oyunu Büyük Yükselişte

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Anime Oyunu Büyük Yükselişte

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 13:02

Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Tüm dünyadaki Steam kullanıcılarının tercihlerine göre şekillenen listeye gelin bir göz atalım.

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1. Counter-Strike 2 yeniden liderliğe yükselmeyi başardı.

1. Counter-Strike 2 yeniden liderliğe yükselmeyi başardı.

Geçtiğimiz haftaları çalkantılı atlatan Counter-Strike 2 bu hafta yeniden liderliği elde etmeyi başardı. Valve'ın oynaması ücretsiz oyunu bir sıralık yükseliş gösterirken listenin genelinde ise büyük ataklar söz konusu.

2. Dragon Ball: Sparking! Zero ise henüz ön sipariş döneminde ikinciliğe oturmayı başardı.

2. Dragon Ball: Sparking! Zero ise henüz ön sipariş döneminde ikinciliğe oturmayı başardı.

Dünyanın en popüler anime ve manga serilerinden olan Dragon Ball'ın merakla beklenen oyunu Dragon Ball: Sparking! Zero 45,99 dolarlık fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Merakla beklenen dövüş oyunu geçtiğimiz hafta ise 10. sıradaydı.

3. Efsanenin geri dönüşü ise adına yaraşır şekilde oldu.

3. Efsanenin geri dönüşü ise adına yaraşır şekilde oldu.

Korku denince oyun dünyasında akla gelen en başarılı yapımlardan olan Silent Hill 2 yılların ardından remake olarak tekrar karşımızda. Bloober Team tarafından geliştirilen ve oyuncuların şüpheli yaklaşımlarına karşın harika yorumlar kapmayı başaran Silent Hill 2, 32,99 dolarlık fiyatıyla listenin üçüncü sırasında.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Throne and Liberty

  • Stardew Valley

  • Destiny 2

  • Detroit: Become Human

  • Diablo 4

  • Metaphor: ReFantazio

  • EA Sports FC 25

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