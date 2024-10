God of War Serisinin İlk Oyunları Remastered Olarak Karşımıza Çıkabilir

Oyun dünyası hakkında daha önce de sızıntılar paylaşan Lunatic Ignus, Sony'nin God of War Greek Saga adlı bir remastered paketi üzerinde çalıştığını aktardı. İddiaya göre Nixxes Software God of War, God of War 2, God of War 3, God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta ve God of War: Ascension oyunlarını elden geçirerek tek paket altında oyunculara sunacak.