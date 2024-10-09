God of War Serisinin İlk Oyunları Remastered Olarak Karşımıza Çıkabilir
God of War Serisinin İlk Oyunları Remastered Olarak Karşımıza Çıkabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün bir efsaneye dönüşen God of War serisinin ilk oyunuyla 2005 yılında tanışmıştık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddialara göre Sony God of War serisinin ilk oyunlarını remastered olarak karşımıza çıkartacak bir paket üzerinde çalışıyor.
Sony kanadından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın