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God of War Serisinin İlk Oyunları Remastered Olarak Karşımıza Çıkabilir

God of War Serisinin İlk Oyunları Remastered Olarak Karşımıza Çıkabilir

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 16:32

Eski Kratos'u özleyenlere müjde! Söylentilere göre Sony eski God of War oyunlarının remastered olarak yer alacağı ve God of War Greek Saga adını taşıyacak bir paket üzerinde çalışıyor.

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Bugün bir efsaneye dönüşen God of War serisinin ilk oyunuyla 2005 yılında tanışmıştık.

Bugün bir efsaneye dönüşen God of War serisinin ilk oyunuyla 2005 yılında tanışmıştık.

Bizleri Yunan mitolojisinde müthiş bir maceraya çıkartan ve dillere destan bir intikam hikayesi anlatan ilk oyunun başarısının ardından seri devam oyunlarıyla büyümeye devam etmiş, ancak eski oyunların da tadı damağımızda kalmıştı.

İddialara göre Sony God of War serisinin ilk oyunlarını remastered olarak karşımıza çıkartacak bir paket üzerinde çalışıyor.

İddialara göre Sony God of War serisinin ilk oyunlarını remastered olarak karşımıza çıkartacak bir paket üzerinde çalışıyor.

Oyun dünyası hakkında daha önce de sızıntılar paylaşan Lunatic Ignus, Sony'nin God of War Greek Saga adlı bir remastered paketi üzerinde çalıştığını aktardı. İddiaya göre Nixxes Software God of War, God of War 2, God of War 3, God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta ve God of War: Ascension oyunlarını elden geçirerek tek paket altında oyunculara sunacak.

Sony kanadından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Sony kanadından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Horizon Zero Dawn Remastered'ı oyuncularla buluşturan Nixxes Software geçtiğimiz günlerde daha fazla remastered üzerinde çalıştıklarını ima etmiş olsa da gözler şimdilik Sony'nin üzerinde. Bakalım özlediğimiz Kratos'a remastered projeleri ile yakın zamanda kavuşabilecek miyiz?

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