Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Konsol
PlayStation Plus Extra ve Deluxe Ekim Ayı Bedava Oyunları Açıklandı

PlayStation Plus Extra ve Deluxe Ekim Ayı Bedava Oyunları Açıklandı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 12:12

PlayStation Plus'ın Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Bu ay da yepyeni oyun PlayStation Plus kütüphanesine ekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

PlayStation Plus'ın Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek oyunlardan en dikkat çekeni Dead Island 2.

PlayStation Plus'ın Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek oyunlardan en dikkat çekeni Dead Island 2.

Los Angeles'ın renkli ve canlı sokakları bu kez zombilerle dolu! Aksiyon dozunun hiç düşmediği oyunda virüse karşı dirençli karakterimizle bu salgının arkasındaki gerçekleri keşfetmek de bizim elimizde. Tabi hayatta kalabilirsek.

Bu ayın bir diğer dikkat çeken oyunu ise The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

Bu ayın bir diğer dikkat çeken oyunu ise The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

Korku antolojisi The Dark Pictures Anthology'nin ilk sezonunun final bölümü olan The Devil in Me seçimlerimizle şekilleniyor ve bizleri korkunç bir otele davet ediyor. Bir grup belgeselci olarak gizemli bir oteli keşfetmek için giriştiğimiz iş tahmin ettiğimizden çok daha farklı yerlere uzanıyor.

Ekim ayında PlayStation Plus Ekstra ve Deluxe'e eklenecek tüm oyunlar ise şöyle:

Ekim ayında PlayStation Plus Ekstra ve Deluxe'e eklenecek tüm oyunlar ise şöyle:

Extra

  • Dead Island 2 (PS4, PS5)

  • Two Point Campus (PS4, PS5)

  • The Dark Pictures Anthology: Devil in Me (PS4, PS5)

  • Gris (PS4, PS5)

  • Return to Monkey Island (PS5)

  • Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4, PS5)

  • Firefighting Simulator The Squad (PS4, PS5)

  • Overpass 2 (PS5)

  • Tour de France 2023 (PS4, PS5)

  • Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (PS4)

Deluxe

  • The Last Clockwinder (PS VR2)

  • Dino Crisis (PS4, PS5)

  • Siren (PS4, PS5)

  • R-Type Dimensions EX (PS4)

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın