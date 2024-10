PlayStation Plus Extra ve Deluxe Ekim Ayı Bedava Oyunları Açıklandı

Korku antolojisi The Dark Pictures Anthology'nin ilk sezonunun final bölümü olan The Devil in Me seçimlerimizle şekilleniyor ve bizleri korkunç bir otele davet ediyor. Bir grup belgeselci olarak gizemli bir oteli keşfetmek için giriştiğimiz iş tahmin ettiğimizden çok daha farklı yerlere uzanıyor.