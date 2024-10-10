PlayStation Plus Extra ve Deluxe Ekim Ayı Bedava Oyunları Açıklandı
PlayStation Plus Extra ve Deluxe Ekim Ayı Bedava Oyunları Açıklandı
PlayStation Plus'ın Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Bu ay da yepyeni oyun PlayStation Plus kütüphanesine ekleniyor.
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PlayStation Plus'ın Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek oyunlardan en dikkat çekeni Dead Island 2.
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Bu ayın bir diğer dikkat çeken oyunu ise The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.
Ekim ayında PlayStation Plus Ekstra ve Deluxe'e eklenecek tüm oyunlar ise şöyle:
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