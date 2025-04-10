Hassas Ciltler İçin En Etkili Cilt Bakım İçerikleri
Hassas Ciltler İçin En Etkili Cilt Bakım İçerikleri
Hassas cilt... Ah, ne zor bir mücadeledir o! Bir gün gayet iyiyken, ertesi gün minicik bir dokunuşla hassaslaşabilir. Kızarıklık, kuruluk, gerginlik derken cilt kendini adeta savunmaya alır. Hele ki yanlış bir ürün kullanırsan, vay haline! Cilt bariyerin isyan bayrağını çeker. Peki, bu hassas cilt dramını nasıl sona erdireceğiz? Elbette doğru içeriklerle!
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1. Aloe Vera
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2. Hyaluronik Asit
3. Shea Yağı
4. Gül Suyu
5. Yeşil Çay
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6. Soya Ekstraktı
7. Niacinamide
8. Papatya Ekstraktı
9. Seramidler
10. Panthenol
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