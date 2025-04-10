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Bir İçerik Üreticisi Kuşaklar Arasındaki Parasal Uçuruma Parodi Çekerek Doların Eski Günlerini Hatırlattı

Bir İçerik Üreticisi Kuşaklar Arasındaki Parasal Uçuruma Parodi Çekerek Doların Eski Günlerini Hatırlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.04.2025 - 15:08

İçerik Devam Ediyor

@ezgiyildirimin adlı TikTok hesabından komedi içerikleri üreten Ezgi Yıldırım, son paylaşımıyla viral olmayı başardı. X, Y ve Z kuşaklarını ele alan içerik üreticisi, ekonominin kuşaklara göre değişimine değinmişti. X kuşağı almadığı evler için pişman, Y kuşağı dolar düşükken gezmediği için pişman, gariban Z kuşağı ise ancak yiyemediği sushiler için pişmandı. Gelin parodiyi birlikte izleyelim!

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İşte detaylar 👇

Eskiden yatırım yapmak, birikim yapmak mümkündü.

Eskiden yatırım yapmak, birikim yapmak mümkündü.

Yatırımını, birikimini yapanlar kendini garantiye alabildi. Ancak iki kez düşünenler artan fiyatlar karşısında pişmanlık yaşadı. Doların, euronun düşük olduğuna yalnızca çocukluk yıllarında denk gelen Z kuşakları ise eski nesillerle aynı şartlarda yaşayamadığı için buruk. 

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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