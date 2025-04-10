Bir İçerik Üreticisi Kuşaklar Arasındaki Parasal Uçuruma Parodi Çekerek Doların Eski Günlerini Hatırlattı

Yatırımını, birikimini yapanlar kendini garantiye alabildi. Ancak iki kez düşünenler artan fiyatlar karşısında pişmanlık yaşadı. Doların, euronun düşük olduğuna yalnızca çocukluk yıllarında denk gelen Z kuşakları ise eski nesillerle aynı şartlarda yaşayamadığı için buruk.

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