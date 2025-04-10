Bir İçerik Üreticisi Kuşaklar Arasındaki Parasal Uçuruma Parodi Çekerek Doların Eski Günlerini Hatırlattı

@ezgiyildirimin adlı TikTok hesabından komedi içerikleri üreten Ezgi Yıldırım, son paylaşımıyla viral olmayı başardı. X, Y ve Z kuşaklarını ele alan içerik üreticisi, ekonominin kuşaklara göre değişimine değinmişti. X kuşağı almadığı evler için pişman, Y kuşağı dolar düşükken gezmediği için pişman, gariban Z kuşağı ise ancak yiyemediği sushiler için pişmandı. Gelin parodiyi birlikte izleyelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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