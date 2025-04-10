Mimar Selim Bey’in Tasarım Yapayım Derken Travmaları Tetikleyen ve Sorgulatan Viral Projeleri

Kanal D kanalında yayın hayatını sürdüren “Evim Şahane” programını sizler de hatırlarsınız. Mimar Selim Yuhay’ın sürdürdüğü program sosyal medyada kesitleriyle sık sık yeniden gündem oluyor. Bir dönemler “Keşke bizim evimize de gelseydi” desek de şimdiler de görüyoruz ki hepimizin zevki değişmiş. Özellikle geçtiğimiz aylarda programdan kesitler TikTok’ta paylaşılmasıyla etkileşimlerin odağı olmuş, Mimar Selim Bey’in popülaritesi artmıştı.

Şimdiyse @selimmimarbey adlı Instagram hesabından komik altyazılar ekleyen bir içerik üreticisi programın can alıcı kesitleriyle izleyicileri buluşturuyor. Gelin birkaçına birlikte bakalım!