Mimar Selim Bey, Evim Şahane'deki "Kanlı Anı Köşesi" Hakkında İlk Kez Açıklama Yaptı!
Mimar Selim Bey, Evim Şahane'deki "Kanlı Anı Köşesi" Hakkında İlk Kez Açıklama Yaptı!
Bir dönem hepimizin evini dekore etmesini istediğimiz Mimar Selim Bey Onedio'ya konuk oldu. Selim Yuhay, sosyal medyaya damga vuran 'Kanlı Anı Köşesi' hakkında ilk kez açıklama yaptı.
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Bir dönem annelerimizin gönlünde taht kuran efsane yarışma programı Evim Şahane'yle hepimizin evine giren Selim Yuhay, o dönem yaptığı tasarımlarla hala gündemde kalmayı başarıyor.
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Özellikle Sevil hanımın kaybettiği eşi Zeki bey için yaptığı anı köşesiyle hala hafızalarımızda yer edinen Selim Bey, beyaz üzeri kırmızı tasarımıyla "kanlı anı köşesi" akımını yaratırken, o tasarım çoğumuzu şoke etmişti.
Selim Bey'in bu tasarımında gerçekten kan havası vermek isteyip istemediği yıllardır sır olurken, Onedio'ya konuk olan Selim Bey bu konuda sonunda açıklama yaptı.
"Kırmızıyı çok seviyorum ama kanla ilgili bir tasarım olabilir mi? Beyaz bilirsiniz derinlik hissi verir. Biraz böyle renklendirmek lazım. Ben de elimde ne boya varsa o dolabı renklendirmek adına fırçayla eskitme yaptım. Elimdeki boya da kırmızıydı. Başka ne yapabilirdim?"
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