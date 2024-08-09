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MasterChef'te Ayşe'nin "Yarı Canlı" Kuzu Pirzolası Şefleri Şoka Soktu!

MasterChef'te Ayşe'nin "Yarı Canlı" Kuzu Pirzolası Şefleri Şoka Soktu!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 21:38

MasterChef Türkiye'nin favori yarışmacılarından Ayşe, dokunulmazlık oyununda şeflere sunduğu kuzu pirzolayla infial yarattı. Ayşe'nin kuzuyu resmen çiğ vermesine tepkiler gecikmedi.

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MasterChef'te yeni sezon resmen su gibi akıyor.

MasterChef'te yeni sezon resmen su gibi akıyor.

Ayşe'nin kaptan olduğu Kırmızı takımda işler kesat ilerlerken, üç oyundan ikisini kaybeden takım kendilerini yine dokunulmazlık oyununda buldu.

Ayşe'nin kaptan olduğu Kırmızı takımda işler kesat ilerlerken, üç oyundan ikisini kaybeden takım kendilerini yine dokunulmazlık oyununda buldu.

Dokunulmazlık oyununda şeflere kuzu pirzola ikram eden Ayşe'nin mangalda yaptığı kuzu etini ters çeviren Danilo Şef şaşkınlığını gizleyemezken, kuzunun resmen çiğ olmasıyla "Kuzu yürüyor" yorumu yapıldı.

Dokunulmazlık oyununda şeflere kuzu pirzola ikram eden Ayşe'nin mangalda yaptığı kuzu etini ters çeviren Danilo Şef şaşkınlığını gizleyemezken, kuzunun resmen çiğ olmasıyla "Kuzu yürüyor" yorumu yapıldı.

İşte Ayşe'nin "yarı canlı" kuzu pirzolası:

İşte Ayşe'nin "yarı canlı" kuzu pirzolası:

Şeflerin Ayşe'ye yorumunu ise buradan izleyebilirsiniz:

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