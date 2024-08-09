Burcu Özberk, Yeni Sezonda İddialı Diziyle Dönüyor!
Burcu Özberk, Yeni Sezonda İddialı Diziyle Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Ekranların sevilen yüzlerinden Burcu Özberk, yeni sezonun iddialı dizilerinden birinde başrol oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz dizisinde rol alan Burcu Özberk, tam olarak 1 yıldır televizyondan uzak.
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Yeni projesi merakla beklenen Özberk'in yeni sezon için hangi diziyle anlaştığı sonunda belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burcu Özberk, O3 Medya atv için hazırladığı "Dönüş" dizisinde başrol oluyor.
Çekimleri Bursa'da yapılacak olan dizide Özberk, Asayiş Şube Müdürü Leyla karakteriyle bugüne kadar canlandırdığı rollerden çok daha farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.
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