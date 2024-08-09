Kızıl Goncalar'da Meryem'in Hapse Düşmesinden MasterChef'in İlk Ship'ine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızıl Goncalar'da Meryem'in Hapse Düşmesinden MasterChef'in İlk Ship'ine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
8 Ağustos Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye yeni başlamasına rağmen yarışmacıların shiplenmesine çoktan başlanmıştı bile. Beyza ve Onur'un birbirine yakıştırılmasının yanı sıra Muratcan'a da editler yapılmasının ardından yaşanan bir olay gündem oldu.
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2. Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonuna Cemal karakteriyle dahil olacak Fırat Çelik, yeni sezon çekimlerine başlayacak diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
3. Geçtiğimiz sezonun en sevilen dizilerinden biri olan Bahar'da kadroya 6 oyuncu birden katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iddiasını sürdüren dizinin yayın tarihi de sonunda belli oldu!
4. Bir döneme damga vuran Ulan İstanbul dizisinin Yaren ve Karlos'u seneler sonra Password yarışmasında bir araya geldi. İkonikleşen "Yanarım" şarkısını söyleyen ikili sosyal medyayı sallamayı başardı!
5. MasterChef Türkiye'de takım oyunlarına geçilmesiyle kıyasıya mücadele de hemen başlamış oldu. Dün akşamki bireysel dokunulmazlık oyununda Cubano sandviçi yapan yarışmacıların sandviç içine jambon koyması bir TikTok kullanıcısının "domuz eti kullanıyorlar" iddiasında bulunmasına neden oldu.
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6. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadın oyuncuları Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Özge Özacar, dünyaca ünlü Readers' Choice Awards 2024'e aday oldu.
7. Instagram yasağının ardından Roblox'a getirilen erişim kısıtlaması tartışılırken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den sokak röportajları hakkında bir açıklama geldi. Şahin, bu tür röportajların izlendiğini belirtti.
8. MasterChef Türkiye tüm hızıyla sezona giriş yaparken, iki yarışmacı arasındaki tatlı iletişim izleyicilerin gözünden kaçmadı ve ilişki iddiaları ayyuka çıktı.
9. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, programı sezon finalinde olduğu için sosyal medya hesaplarından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Kendisine gelen son soru ise dumur eden cinsten oldu.
10. MasterChef yeni sezon yarışmacılarından Nevzat son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden. Bu kez de Alican'a benzerliği ile gündemde.
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11. Kızıl Goncalar'ın sezon finalinde Özgü Namal'ın hayat verdiği Meryem karakteri gözaltına alınıyordu. Birsen Altuntaş, yeni sezonda Meryem'in hapishane arkadaşı olacak yeni bir oyuncunun diziye dahil olacağını söyledi.
12. Sevilen oyuncu Esra Bilgiç, Kanal D'nin iddialı dizisi "Alboraların Sert Kışı" için başrol teklifi almıştı. İmza aşamasına gelen Bilgiç'le partner olması için ünlü bir oyuncuya teklif gitti.
13. MasterChef'in 7. sezonunun en olaylı isimlerinden biri hiç şüphesiz Deniz olurken, Deniz yarışmacıları çıldırtmakla kalmayıp rotayı jüriye de çevirdi. Son bölümde Danilo Şef, Deniz'e daha fazla dayanamayıp rest çekti.
14. MasterChef'in dün akşamki bölüm fragmanında Zeynep'in muhallebisini bulamayıp Beyza'yı ağlatması tepki toplamıştı. Bölüm yayınlandı gerçekler ortaya çıktı!
15. Ünlü Astrolog Dr. Şenay Devi, Habertürk TV'de Mesut Yar'a astrolojik olarak en önemli gün olan 8 Ağustos 2024'ü anlattı. Devi, bugün "Aslan kapısının" açıldığını söyledi.
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16. El işiyle yaptığı TV programlarıyla tanınan Derya Baykal, uzun bir aradan sonra film setlerine geri dönüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu 'Aşkın Dünkü Çocukları'nda rol alacak. Detaylar içerikte!
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