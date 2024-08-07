Barış Yarkadaş Roblox Kararını Destekledi: "Çocuk İstismarına Açık Bir Mecra!"
Barış Yarkadaş Roblox Kararını Destekledi: "Çocuk İstismarına Açık Bir Mecra!"
Kaynak: https://x.com/tv100/status/1821250201...
Eski milletvekili, gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş; TV 100 ekranlarında Altan Sancar, Gürkan Hacır, Murat Kelkitlioğlu ve Nur Tuğba Aktay'la birlikte katıldığı yayında kapatılan Roblox'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: TV 100
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de geçtiğimiz günlerde Instagram'ın kapatılmasının ardından Roblox adlı çevrim içi oyun oynama sitesinin de erişime kapatıldığı açıklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Roblox'un "çocuk istismarı" gerekçesiyle kapatılmasının ardından duruma tepki gösterenler kadar kararı doğru bulanlar da oldu.
Eski CHP milletvekili, gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş da katıldığı TV 100 canlı yayınında kararın doğru olduğunu dile getirdi.
Yarkadaş alınan kararla ilgili, "Dijital mecrada Roblox’un çocuk istismarına çok açık bir mecra olduğunu söyleyebilirim. Özellikle çocukların henüz soyutlama yeteneklerinin gelişmediği bir yerde cinsel istismara açık bir alanın olması herkes açısından korkutucudur ve mutlaka bir şekilde önlem alınması gerekir." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın