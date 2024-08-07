Barış Yarkadaş Roblox Kararını Destekledi: "Çocuk İstismarına Açık Bir Mecra!"

Eski milletvekili, gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş; TV 100 ekranlarında Altan Sancar, Gürkan Hacır, Murat Kelkitlioğlu ve Nur Tuğba Aktay'la birlikte katıldığı yayında kapatılan Roblox'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: TV 100