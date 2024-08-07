Demet Özdemir'in Kendini Üstün Gören Serdar Ortaç'a 'Instagram' Lafı Sokması Tekrar Gündem Oldu!
Demet Özdemir'in Kendini Üstün Gören Serdar Ortaç'a 'Instagram' Lafı Sokması Tekrar Gündem Oldu!
2017 yılında Beyaz Show'a katılan Demet Özdemir, yaptığı bir konuşmayla Danla Bilic'e laf sokmuş gibi düşünülmüştü. Seneler sonra yeniden gündem olan videoyla aslında Danla Bilic'e değil, sözlerini kendisini Demet Özdemir'den üstün gören Serdar Ortaç'a söylediği ortaya çıktı!
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Türkiye'nin ve hatta dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak görülen Demet Özdemir, televizyon ekranlarının da aranılan isimlerinden biri.
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Kısa sürede büyük bir ün kazanan güzel oyuncu, son günlerde kapalı olan Instagram'da da ülkemizde en çok takipçiye sahip olan isimlerden biri olmayı başardı.
Güzel oyuncu 2017 yılında Binnur Kaya, Danla Bilic, Serdar Ortaç ve Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte katıldığı Beyaz Show'un ardından da "egolu" denerek çok konuşulmuştu.
Bunun sebebi de makyaj videolarıyla tanınan influencer Danla Bilic'e laf soktuğunun düşünülmesiydi.
Seneler sonra programdan bir videonun yeniden gündem olmasıyla Demet Özdemir'in Danla Bilic'e değil, kendi kariyeriyle övünen Serdar Ortaç'a laf soktuğu ortaya çıktı.
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