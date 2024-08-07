Demet Özdemir'in Kendini Üstün Gören Serdar Ortaç'a 'Instagram' Lafı Sokması Tekrar Gündem Oldu!

2017 yılında Beyaz Show'a katılan Demet Özdemir, yaptığı bir konuşmayla Danla Bilic'e laf sokmuş gibi düşünülmüştü. Seneler sonra yeniden gündem olan videoyla aslında Danla Bilic'e değil, sözlerini kendisini Demet Özdemir'den üstün gören Serdar Ortaç'a söylediği ortaya çıktı!