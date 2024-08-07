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Kimin Kocası Olacak? Kirli Sepeti'ne Yeni Oyuncu Transferi!

Kimin Kocası Olacak? Kirli Sepeti'ne Yeni Oyuncu Transferi!

Kirli Sepeti Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 16:53

NOW'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken, dizinin kadrosuna 2 yıldır ekranlardan uzak kalmış bir oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
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Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Kirli Sepeti, NOW'ın en sevilen dizilerinden biri haline gelmişti.

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Kirli Sepeti, NOW'ın en sevilen dizilerinden biri haline gelmişti.

Sezon finali yaparak 2. sezon hazırlıklarına başlayan dizide yeni bölümlerde sürpriz gelişmeler beklenirken, kadroda da ciddi değişikliklere gidildi.

Sezon finali yaparak 2. sezon hazırlıklarına başlayan dizide yeni bölümlerde sürpriz gelişmeler beklenirken, kadroda da ciddi değişikliklere gidildi.

Halil İbrahim Ceyhan gibi pek çok önemli oyuncu diziden ayrılırken, yeni sezon kadroya dahil olan oyuncular da yavaş yavaş açıklanmaya başladı.

Halil İbrahim Ceyhan gibi pek çok önemli oyuncu diziden ayrılırken, yeni sezon kadroya dahil olan oyuncular da yavaş yavaş açıklanmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda başka bir siteye gidecek olan Songül, Hayriye ve Medine oradaki farklı ailelerle maceralara atılacakken, yeni site sakinlerinden birini Birsen Altuntaş açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda başka bir siteye gidecek olan Songül, Hayriye ve Medine oradaki farklı ailelerle maceralara atılacakken, yeni site sakinlerinden birini Birsen Altuntaş açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre son olarak 2 yıl önce televizyonda izlediğimiz Tugay Mercan, Kirli Sepeti'nde Ayça Erturan'ın canlandıracağı Süheyla karakterinin eşi Arif olarak karşımıza çıkacak.

Altuntaş'ın haberine göre son olarak 2 yıl önce televizyonda izlediğimiz Tugay Mercan, Kirli Sepeti'nde Ayça Erturan'ın canlandıracağı Süheyla karakterinin eşi Arif olarak karşımıza çıkacak.

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