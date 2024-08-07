Bunu da Bilmiş: Kurtlar Vadisi Yıllar Önce Sosyal Medya Yasaklarını İşlemiş!
Bunu da Bilmiş: Kurtlar Vadisi Yıllar Önce Sosyal Medya Yasaklarını İşlemiş!
Yerli Simpsonlar olarak anmaya başladığımız efsane dizi Kurtlar Vadisi şu an yaşanan pek çok olayı yıllar öncesinde işlerken bu defa sosyal medya yasaklarını ele aldıkları bir sahneyle gündem oldu.
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Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gündem oluyor.
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Özellikle son dönemde yaşanan önemli olayları yıllar önceden öngörmesiyle sosyal medyada viral olan dizi bu açıdan "yerli Simpsonlar" olarak anılırken, efsane dizi son olarak sosyal medya yasakları hakkında okkalı bir tahminde bulunmuş.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos'ta erişim engeli kararı aldığı Instagram son dönemin gündem konusu olurken, Kurtlar Vadisi'ndeki sosyal medya yasaklamalarıyla ilgili sahne yıllar sonra sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
İşte o sahne:
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