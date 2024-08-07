Acun Ilıcalı'nın Show TV'de Çalıştığı Dönem Başına Gelen Absürt Olay

Şimdilerde sahibi olduğu kanallar ve futbol kulüpleriyle yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın en çok konuştuğu isimlerden Acun Ilıcalı, kariyerinde en büyük yükselişi yaşadığı Show TV'de başına gelen bir olayla herkesi şaşırttı.