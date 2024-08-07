Acun Ilıcalı'nın Show TV'de Çalıştığı Dönem Başına Gelen Absürt Olay
Acun Ilıcalı'nın Show TV'de Çalıştığı Dönem Başına Gelen Absürt Olay
Şimdilerde sahibi olduğu kanallar ve futbol kulüpleriyle yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın en çok konuştuğu isimlerden Acun Ilıcalı, kariyerinde en büyük yükselişi yaşadığı Show TV'de başına gelen bir olayla herkesi şaşırttı.
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Show TV'de yayınlanan Acun Firarda programıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Acun Ilıcalı, kariyerinde en büyük yükselişi yaşadığı Show TV'de yaptığı işlerle tanındı.
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Show TV'de Survivor ve Var mısın Yok musun programlarıyla kendi ismiyle bir marka haline gelen Acun Ilıcalı sık sık o dönem yaşadığı olayları anlatırken, Show TV'de "rehin kalma" anısı herkesi şoke etti.
Show TV'de çalıştığı dönem her öğlen uyuduğunu belirten Ilıcalı, uyumak için büyük bir masa bulduğunu anlatırken, öğlenleri o masanın altına yatmış.
Bir gün uyandığında etrafında bir sürü ayak gördüğünü aktaran Ilıcalı, altına uyuduğu masada o an toplantı yapıldığını fark ederken, toplantının bitmesini o pozisyonda tam 1,5 saat beklemek zorunda kalmış.
İşte Acun Ilıcalı'nın o anısı:
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