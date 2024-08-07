Set Tarihi Belli Olan Kızıl Goncalar'ın Kulisten Görüntüleri Sabrınızın Sınırlarını Zorlayacak!
Set Tarihi Belli Olan Kızıl Goncalar'ın Kulisten Görüntüleri Sabrınızın Sınırlarını Zorlayacak!
2023-2024 sezonuna damga vuran Kızıl Goncalar'ın yeni bölümlerini heyecanla bekliyorsanız bu içerik sabrınızı zorlayacak! Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in de aralarıda olduğu ekibin kulisten görüntüleri özlemimizi katladı!
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Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezonun en çok izlenen ve en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Sezon finali ise izleyicileri tam bir merak içinde bıraktı.
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Cüneyd'in gerçekleri öğrenmesi ve surlarda kaybolması, Meryem'in Mira'nın kızı olduğunu öğrenmesi gibi olaylar, yeni sezonda neler olacağına dair büyük bir merak uyandırdı.
Yeni bölümün gelmesini sabırsızlıkla beklerken, hayranlar Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi isimlerin de dahil olduğu ekibin setten paylaştığı kareleri düzenledi.
30 Ağustos'ta çekimlere başlayacağı duyurulan dizinin, Eylül sonuna kadar ekranlara gelmesi bekleniyor.
Peki, bu heyecan verici görüntülerden sonra nasıl dayanacağız sizce?
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