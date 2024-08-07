Set Tarihi Belli Olan Kızıl Goncalar'ın Kulisten Görüntüleri Sabrınızın Sınırlarını Zorlayacak!

2023-2024 sezonuna damga vuran Kızıl Goncalar'ın yeni bölümlerini heyecanla bekliyorsanız bu içerik sabrınızı zorlayacak! Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in de aralarıda olduğu ekibin kulisten görüntüleri özlemimizi katladı!