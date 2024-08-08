MasterChef'te Beyza ve Zeynep Krizi: Muhallebinin Başına Gelenler Ortaya Çıktı!
MasterChef'te Beyza ve Zeynep Krizi: Muhallebinin Başına Gelenler Ortaya Çıktı!
MasterChef'in dün akşamki bölüm fragmanında Zeynep'in muhallebisini bulamayıp Beyza'yı ağlatması tepki toplamıştı. Bölüm yayınlandı gerçekler ortaya çıktı!
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MasterChef'in son bölüm fragmanında Beyza'ya bağırarak ağlatan Zeynep'e tepki yağmıştı.
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Fragmanda Zeynep suçlu gibi görünürken bölüm yayınlanınca gerçekler ortaya çıktı. Meğer Beyza hatalıymış!
Yemek yetiştirmeye çalışan Zeynep buzdolabına muhallebisini koymuş ancak Beyza gelip çıkarmış.
Kendi muhallebisini koyup sonra da Zeynep'inkini sığmadı, diye dolabın üstüne koymuş. Muhallebi orada kalmış. Hata yaptığını kabul eden ve özür dileyen Beyza, şeflerin karşısında da çok mahçup oldu.
Şefler ve yarışmacı arkadaşı Beyza'nın kötü niyetli olmadığını bilse de tepkisiz kalamadılar.
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