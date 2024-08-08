Görüş Bildir
Haberler
TV
Esra Bilgiç'in Yeni Dizisindeki Partneri İçin O İsme Teklif Gitti!

Esra Bilgiç'in Yeni Dizisindeki Partneri İçin O İsme Teklif Gitti!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 12:18

Sevilen oyuncu Esra Bilgiç, Kanal D'nin iddialı dizisi 'Alboraların Sert Kışı' için başrol teklifi almıştı. İmza aşamasına gelen Bilgiç'le partner olması için ünlü bir oyuncuya teklif gitti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ekranın en sevilen yüzlerinden Esra Bilgiç, Kanal D'nin yeni aşiret dizisi "Alborların Sert Kışı"ndan teklif almıştı.

Ekranın en sevilen yüzlerinden Esra Bilgiç, Kanal D'nin yeni aşiret dizisi "Alborların Sert Kışı"ndan teklif almıştı.

Yeni sezonun en çok konuşulacak işi için imza aşamasına gelen Bilgiç, Alya karakteriyle televizyona dönmeye hazırlanırken partneri için beklenmedik bir isme teklif gitti.

Yeni sezonun en çok konuşulacak işi için imza aşamasına gelen Bilgiç, Alya karakteriyle televizyona dönmeye hazırlanırken partneri için beklenmedik bir isme teklif gitti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen oyuncu Ozan Akbaba, Alborların Set Kışı dizisinden başrol teklifi aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen oyuncu Ozan Akbaba, Alborların Set Kışı dizisinden başrol teklifi aldı.

Eğer kabul ederse Akbaba, Esra Bilgiç'le partner olacak ve Alya'nın vefat eden eşi Boran'ın kardeşi Cihan'a hayat verecek.

Eğer kabul ederse Akbaba, Esra Bilgiç'le partner olacak ve Alya'nın vefat eden eşi Boran'ın kardeşi Cihan'a hayat verecek.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın