Esra Bilgiç'in Yeni Dizisindeki Partneri İçin O İsme Teklif Gitti!
Esra Bilgiç'in Yeni Dizisindeki Partneri İçin O İsme Teklif Gitti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Sevilen oyuncu Esra Bilgiç, Kanal D'nin iddialı dizisi 'Alboraların Sert Kışı' için başrol teklifi almıştı. İmza aşamasına gelen Bilgiç'le partner olması için ünlü bir oyuncuya teklif gitti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Ekranın en sevilen yüzlerinden Esra Bilgiç, Kanal D'nin yeni aşiret dizisi "Alborların Sert Kışı"ndan teklif almıştı.
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Yeni sezonun en çok konuşulacak işi için imza aşamasına gelen Bilgiç, Alya karakteriyle televizyona dönmeye hazırlanırken partneri için beklenmedik bir isme teklif gitti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen oyuncu Ozan Akbaba, Alborların Set Kışı dizisinden başrol teklifi aldı.
Eğer kabul ederse Akbaba, Esra Bilgiç'le partner olacak ve Alya'nın vefat eden eşi Boran'ın kardeşi Cihan'a hayat verecek.
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