Esra Bilgiç'in Yeni Dizisindeki Partneri İçin O İsme Teklif Gitti!

Sevilen oyuncu Esra Bilgiç, Kanal D'nin iddialı dizisi 'Alboraların Sert Kışı' için başrol teklifi almıştı. İmza aşamasına gelen Bilgiç'le partner olması için ünlü bir oyuncuya teklif gitti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş