Bugün Astrolojik Olarak En Önemli Gün! Ünlü Astrolog "Aslan Kapısının" Açıldığını Söyledi!
Bugün Astrolojik Olarak En Önemli Gün! Ünlü Astrolog "Aslan Kapısının" Açıldığını Söyledi!
Ünlü Astrolog Dr. Şenay Devi, Habertürk TV'de Mesut Yar'a astrolojik olarak en önemli gün olan 8 Ağustos 2024'ü anlattı. Devi, bugün 'Aslan kapısının' açıldığını söyledi.
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Astrologlara göre 8 Ağustos 2024 astrolojik açıdan tüm zamanların en önemli günlerinden biri. Bugün "Aslan kapısı" açılıyor!
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Habertürk TV'de Mesut Yar'ın konuğu olan Astrolog Dr. Şenay Devi, herkesin gizemini merak ettiği bu günü yorumladı.
Bugün çok önemli gezegen geçişlerinin olacağını söyleyen Devi, "08.08.2024 tarihinde Sirius en güçlü haliyle gökyüzünde bize ışık tutacak" dedi.
Bu günü doğayla bütünleşeceğimiz ve kalbimizin sesini daha iyi duyabileceğimiz bir gün olarak değerlendiren astrolog, zorlu gezegen geçişleri ile birlikte maneviyatını güçlü tutanların galaktik bir kapıdan geçeceğini belirtti..
"Bu bizlere bir hediye" diye konuşan Devi, "Bugün karma borçlarımızı ödediğimiz, blokajlarımızdan ve her türlü kendimizi sabote ettiğimiz alanlardan kurtulabileceğimiz bir gün" diyor.
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Önemli olan ise bugünü iyi değerlendirmek olacak. Peki ne yapmalıyız, diye soracak olursanız...
Devi bu soruya, "Aynı şeyler yapıp farklı sonuçlar beklememeliyiz" diyor. Bugünü bu anlamda hayatımızın her alanında zincirlerimizden kurtulmak için değerlendirebiliriz.
"Anne ve babalardan gelen karmalarımızı fark edip artık bize hizmet etmeyen her türlü davranışı değiştirmek ve dönüştürmek çabasına girmeliyiz. Ayrıca günün sonuna kadar pozitif niyet ve düşünceler barındırmalıyız."
Bugün yaşanacak uyanışın etkisi ile birlikte hayatlarımızda önemli değişimler olacağını söyleyen astrolog aynı zamanda "Kasım ayına kadar her türlü gizli meselenin ortaya çıktığına da tanıklık edeceğimiz söyledi: "Bu konular siyasi gündem olarak da karşımıza çıkabilir."
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