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Evren'in Oğlu mu Var? 6 Yeni Oyuncunun Dahil Olacağı Bahar'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Evren'in Oğlu mu Var? 6 Yeni Oyuncunun Dahil Olacağı Bahar'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 22:29

Geçtiğimiz sezonun en sevilen dizilerinden biri olan Bahar'da kadroya 6 oyuncu birden katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iddiasını sürdüren dizinin yayın tarihi de sonunda belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Hayatımıza umut getirip çiçekler açtıran Bahar, sezon ortasında girdiği rekabette galip gelip reytinglerde zirveye oturmuştu.

Hayatımıza umut getirip çiçekler açtıran Bahar, sezon ortasında girdiği rekabette galip gelip reytinglerde zirveye oturmuştu.

Heyecanımızı yüksek tuttuğumuz sezon finalinin ardından diziyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı.

Heyecanımızı yüksek tuttuğumuz sezon finalinin ardından diziyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye 6 yeni oyuncu dahil olacak ve bunlardan biri de Evren'in manevi oğlu olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye 6 yeni oyuncu dahil olacak ve bunlardan biri de Evren'in manevi oğlu olacak.

Peran Vakfı’na başhekim olarak gelecek Süreyya'nın yanı sıra, asistanı Ergün, Devrim Kabacaoğlu’nun hayat verdiği Uğur’un babası Habip, Evren’in manevi oğlu Cem, Peran Vakfı’nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla’nın arkadaşı Zuhal karakterleri de diziye dahil olacak.

Peran Vakfı’na başhekim olarak gelecek Süreyya'nın yanı sıra, asistanı Ergün, Devrim Kabacaoğlu’nun hayat verdiği Uğur’un babası Habip, Evren’in manevi oğlu Cem, Peran Vakfı’nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla’nın arkadaşı Zuhal karakterleri de diziye dahil olacak.

Ayrıca merakla beklediğimiz dizinin yeni yayın tarihi de sonunda belli oldu.

Ayrıca merakla beklediğimiz dizinin yeni yayın tarihi de sonunda belli oldu.
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Dizimize 17 Eylül Salı günü kavuşuyoruz dostlar!

Dizimize 17 Eylül Salı günü kavuşuyoruz dostlar!

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