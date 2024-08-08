Ulan İstanbul'un Karlos ve Yaren'i Bir Araya Gelip Yanarım Söyleyince Duygular Şelale Oldu!
Ulan İstanbul'un Karlos ve Yaren'i Bir Araya Gelip Yanarım Söyleyince Duygular Şelale Oldu!
Bir döneme damga vuran Ulan İstanbul dizisinin Yaren ve Karlos'u seneler sonra Password yarışmasında bir araya geldi. İkonikleşen 'Yanarım' şarkısını söyleyen ikili sosyal medyayı sallamayı başardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2014-2015 yılları arasında yayınlanan Ulan İstanbul, görece kısa sürmesine rağmen büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle Karlos ve Yaren'le ikonikleşen dizide, ikilinin söylediği Yanarım şarkısı müzik listelerini kasıp kavurmuştu.
Ve sonunda beklenen oldu, Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'ın sunduğu Password'e Erkan Kolçak Köstendil'in konuk olduğu açıklandı.
Üstüne bir de fragmanda ikilinin düet yaptığı da görülünce ortalık şenlendi!
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Siz onları bir arada görünce neler hissettiniz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın