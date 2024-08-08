Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in Başrolde Oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' Filmine Bir TV Sunucusu da Dahil Oldu
Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in Başrolde Oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' Filmine Bir TV Sunucusu da Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
El işiyle yaptığı TV programlarıyla tanınan Derya Baykal, uzun bir aradan sonra film setlerine geri dönüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu 'Aşkın Dünkü Çocukları'nda rol alacak. Detaylar içerikte!
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Son yıllarda Deryalı Günler, Derya Gibi ve Derya Baykal'la Gülümse adlı TV programlarıyla ekranlara çıkan ve yaptığı el işleriyle herkesin dikkatini üzerine çeken oyuncu Derya Baykal uzun bir aradan sonra film setlerine geri dönüyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine Derya Baykal, çekimleri Ordu'da gerçekleşen 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminde Terzi Firdes rolünü canlandıracak.
Sizlere daha önce duyurmuştuk; 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin başrollerini Hülya Avşar ve Uğur Yücel paylaşıyor. Film, ikilinin canlandırdığı Isabel ve Arif karakterinin 40 yıllık aşk öyküsünü zaman atlamasıyla anlatıyor.
Derya Baykal'a gelince, kendisi uzun zamandır oyunculuğa ara vermişti. Onu sinema filmi olarak en son 2014'te 'Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı'da görmüştük.
Bakalım yaptığı el işleriyle TV dünyasında adeta bir fenomen olan Baykal, Terzi Firdes olarak yine neler kesip dikip örecek? Beklemedeyiz!
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