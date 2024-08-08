Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in Başrolde Oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' Filmine Bir TV Sunucusu da Dahil Oldu

Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in Başrolde Oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' Filmine Bir TV Sunucusu da Dahil Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 08:33

El işiyle yaptığı TV programlarıyla tanınan Derya Baykal, uzun bir aradan sonra film setlerine geri dönüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu 'Aşkın Dünkü Çocukları'nda rol alacak. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son yıllarda Deryalı Günler, Derya Gibi ve Derya Baykal'la Gülümse adlı TV programlarıyla ekranlara çıkan ve yaptığı el işleriyle herkesin dikkatini üzerine çeken oyuncu Derya Baykal uzun bir aradan sonra film setlerine geri dönüyor.

Son yıllarda Deryalı Günler, Derya Gibi ve Derya Baykal'la Gülümse adlı TV programlarıyla ekranlara çıkan ve yaptığı el işleriyle herkesin dikkatini üzerine çeken oyuncu Derya Baykal uzun bir aradan sonra film setlerine geri dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine Derya Baykal, çekimleri Ordu'da gerçekleşen 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminde Terzi Firdes rolünü canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine Derya Baykal, çekimleri Ordu'da gerçekleşen 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminde Terzi Firdes rolünü canlandıracak.

Sizlere daha önce duyurmuştuk; 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin başrollerini Hülya Avşar ve Uğur Yücel paylaşıyor. Film, ikilinin canlandırdığı Isabel ve Arif karakterinin 40 yıllık aşk öyküsünü zaman atlamasıyla anlatıyor.

Sizlere daha önce duyurmuştuk; 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin başrollerini Hülya Avşar ve Uğur Yücel paylaşıyor. Film, ikilinin canlandırdığı Isabel ve Arif karakterinin 40 yıllık aşk öyküsünü zaman atlamasıyla anlatıyor.

Derya Baykal'a gelince, kendisi uzun zamandır oyunculuğa ara vermişti. Onu sinema filmi olarak en son 2014'te 'Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı'da görmüştük.

Derya Baykal'a gelince, kendisi uzun zamandır oyunculuğa ara vermişti. Onu sinema filmi olarak en son 2014'te 'Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı'da görmüştük.

Bakalım yaptığı el işleriyle TV dünyasında adeta bir fenomen olan Baykal, Terzi Firdes olarak yine neler kesip dikip örecek? Beklemedeyiz!

Bakalım yaptığı el işleriyle TV dünyasında adeta bir fenomen olan Baykal, Terzi Firdes olarak yine neler kesip dikip örecek? Beklemedeyiz!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın