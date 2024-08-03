Astrolojik Kız Geliyor! Sinem Kobal'ın Yeni Filmine Birbirinden Ünlü Oyuncular Dahil Oldu
Astrolojik Kız Geliyor! Sinem Kobal'ın Yeni Filmine Birbirinden Ünlü Oyuncular Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Sinem Kobal ve Alp Nevruz'un başrolleri paylaştığı 'Her Şeyin Başı Merkür' filminin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, paylaştığı haberde oyuncu kadrosuyla ilgili detayları verdi.
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Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrolde oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu.
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Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki aynı adlı romanından uyarlanan filmde Sinem Kobal bir gazetede burç yazarı olarak çalışan gazeteci Elif Akay'ı canlandıracak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmde gazetenin sahibi Hikmet Bey karakterini Türk sinema ve televizyon dünyasının usta ismi Tamer Levent canlandıracak.
Son olarak 'Kirli Sepeti', 'Camdaki Kız' ve Netflix dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış' ile ekranlara gelen Devrim Yakut, gazetede çevirmen olarak çalışan Elif'in komşusu Umay Karan karakterine hayat verecek.
Siz 'Her Şeyin Başı Merkür' filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sinem Kobal astrolojik gazeteci kız rolüyle nasıl bir performans sergiler sizce? Yorumlara buyrun...
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