Pavyonda Rol Almıştı! Yalan Dünya'nın Zerrin'i, Annesiyle İlgili Komik Bir Olayı Anlattı
Pavyonda Rol Almıştı! Yalan Dünya'nın Zerrin'i, Annesiyle İlgili Komik Bir Olayı Anlattı
Yalan Dünya'nın Zerrin'i Derya Karadaş, Beyaz Show'da kendisine yöneltilen bir soruya çok komik bir cevap vermiş. Gelin TikTok'ta beyaz.showtr adlı hesabın paylaştığı o anları hep birlikte izleyelim.
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Gülse Birsel'in yazdığı 'Yalan Dünya' dizisi Türk televizyon tarihinin en komik yapımlarından biridir. Durum komedisi türündeki dizi, iki zıt hayat görüşüne sahip iki ailenin Cihangir'de yan yana yaşarken başına gelenleri anlatmış ve her sahnesiyle izleyenleri gülmekten kırıp geçirmişti.
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4 sezon süren dizide en çok konuşulan karakterler Olgun Şimşek'in canlandırdığı Selahattin/Ahmet, Bartu Küçükçağlayan'ın oynadığı Orçun, İrem Sak'ın canlandırdığı Tülay ve Gonca Vuslateri'nin oynadığı Eylem/Vasfiye Teyze'dir. Tabii dizi öyle ikonik karakterlerden oluşuyor ki bu liste sabaha kadar uzar gider.
Ama onlardan biri var ki komik ve eğlenceli halleriyle, giyimiyle kuşamıyla televizyonların başında oturan herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Evet, Derya Karadaş'ın hayat verdiği Zerrin İffet karakterinden bahsediyoruz.
'Yalan Dünya' dizisinde Kocabaş ailesinin komşusu olan Zerrin, pavyonda çalışan, sıra dışı ve bir o kadar da komik bir karakterdir. Aynı zamanda dizide en sevilen karakterler arasındadır. Peki Derya Karadaş'ın ailesi diziyi izlerken karakteri hakkında ne düşünmüş?
'Yalan Dünya'nın yayınlandığı dönem Beyaz Show'a katılan Derya Karadaş'a programın sunucusu Beyazıt Öztürk, diziyi ailesinin izleyip izlemediğini soruyor.
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Sizin Yalan Dünya'daki en favori karakteriniz hangisiydi? Gerçek hayatta etrafınızda onlara benzeyen insanlar var mı? Yorumlara buyrun...
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