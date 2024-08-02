Şafak Sezer'le Ersin Korkut'un Yeni Filmi 'Kutsal Damacana 5 - Zombi'yi Tiye Aldılar
Şafak Sezer'le Ersin Korkut'un Yeni Filmi 'Kutsal Damacana 5 - Zombi'yi Tiye Aldılar
'Kutsal Damacana 5 - Zombi' filminin setinden ilk görüntü sosyal medyaya düştü. X kullanıcıları Şafak Sezer ile Ersin Korkut'un dış görünümlerini tiye aldı. Bazıları yeni filmin gelmesini eleştirdi. Detaylar içerikte!
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Senaryosunu Şafak Sezer'in kaleme aldığı ve 'Papaz Fikret' rolünü oynadığı 'Kutsal Damacana' film serisinin beşinci filminin çekimleri başladı.
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'Kutsal Damacana 5 - Zombi' adlı filmde Şafak Sezer'e 'Asım' karakteriyle Ersin Korkut eşlik edecek.
17 Ocak 2025'te vizyona girmesi beklenen film, Papaz Fikret ve Asım'ın İblis'in kurduğu yeni bir oyunla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor. İkili bu kez İblis'in dünyaya yaydığı virüs yüzünden oluşan zombi ordusuyla savaşıyor.
'Kutsal Damacana 5 - Zombi' setinden bir fotoğraf sosyal medyaya yayıldı. Şafak Sezer ile Ersin Korkut'un görünümleri X'te dalga konusu oldu. Bazıları da yeni filmi eleştirdi.
Peki ikiliye hangi yorumlar geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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Siz 'Kutsal Damacana' serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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