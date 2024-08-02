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'Ay Lav Yu' Filminde Herkesi Güldüren Aliko, 24 Yaşındaki Haliyle Çok Konuşuldu

'Ay Lav Yu' Filminde Herkesi Güldüren Aliko, 24 Yaşındaki Haliyle Çok Konuşuldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 14:55

'Ay Lav Yu' filminde Aliko karakterini canlandıran ve şimdilerde 24 yaşında olan Sinan Dağ'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Gelin 10 yaşındaki haliyle izleyenleri güldüren Dağ'ın son haline ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Sermiyan Midyat'ın başrolünde yer aldığı ve komedi-politik türündeki 'Ay Lav Yu' filminde Aliko karakterini canlandıran Sinan Dağ'ın son hali zaman zaman sosyal medyada yer buluyor.

Sermiyan Midyat'ın başrolünde yer aldığı ve komedi-politik türündeki 'Ay Lav Yu' filminde Aliko karakterini canlandıran Sinan Dağ'ın son hali zaman zaman sosyal medyada yer buluyor.

10 yaşındayken filmde rol alan, komik sahneleriyle ve gülüşüyle izleyicinin dikkatini üzerine çeken Sinan Dağ şimdilerde 24 yaşında.

10 yaşındayken filmde rol alan, komik sahneleriyle ve gülüşüyle izleyicinin dikkatini üzerine çeken Sinan Dağ şimdilerde 24 yaşında.

2000 doğumlu Sinan Dağ'ın son halini buradan görebilirsiniz:

2000 doğumlu Sinan Dağ'ın son halini buradan görebilirsiniz:

Peki Sinan Dağ'ın son haline sosyal medyadan hangi yorumlar geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

Peki Sinan Dağ'ın son haline sosyal medyadan hangi yorumlar geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

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