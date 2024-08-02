'Ay Lav Yu' Filminde Herkesi Güldüren Aliko, 24 Yaşındaki Haliyle Çok Konuşuldu

'Ay Lav Yu' filminde Aliko karakterini canlandıran ve şimdilerde 24 yaşında olan Sinan Dağ'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Gelin 10 yaşındaki haliyle izleyenleri güldüren Dağ'ın son haline ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.