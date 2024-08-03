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Biz Ağlarken Onlar Eğleniyormuş! Muhteşem Yüzyıl Kamera Arkası Editi İzleyenleri Kırdı Geçti

Biz Ağlarken Onlar Eğleniyormuş! Muhteşem Yüzyıl Kamera Arkası Editi İzleyenleri Kırdı Geçti

Muhteşem Yüzyıl yerli dizi Tiktok
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 20:24

TikTok'ta survivormix adlı kullanıcı, Muhteşem Yüzyıl oyuncularının kamera arkasında ne kadar çok eğlendiğini gösteren bir edit hazırlamış. Dizinin hayranları da bu muhteşem edite tepkisiz kalmamış tabii. Gelin o videoya ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Türk yapımı tarihi drama dizisi deyince hepimizin aklına Muhteşem Yüzyıl gelir. Yayınlandığı dönem ve hatta sonrasında izleyici kitlesi artmış ve en çok konuşulan dizilerden biri haline gelmiştir.

Türk yapımı tarihi drama dizisi deyince hepimizin aklına Muhteşem Yüzyıl gelir. Yayınlandığı dönem ve hatta sonrasında izleyici kitlesi artmış ve en çok konuşulan dizilerden biri haline gelmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem'in aşkı, Pargalı ile Hatice Sultan'ın ilişkisi, taht üzerinde yapılan kavgalar ve Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi yıllardır konuşulup tartışılır. Üzerine tonla edit yapılır.

Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem'in aşkı, Pargalı ile Hatice Sultan'ın ilişkisi, taht üzerinde yapılan kavgalar ve Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi yıllardır konuşulup tartışılır. Üzerine tonla edit yapılır.

Tabii bunun dışında bir de Muhteşem Yüzyıl'ın kamera arkası görüntüleri vardır. Kamera önünde o kadar ciddi oyunculuklar izlemişizdir ki bunları görünce gülmekten adeta yarılırız.

Tabii bunun dışında bir de Muhteşem Yüzyıl'ın kamera arkası görüntüleri vardır. Kamera önünde o kadar ciddi oyunculuklar izlemişizdir ki bunları görünce gülmekten adeta yarılırız.

İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. TikTok'ta survivormix adlı kullanıcı, Muhteşem Yüzyıl oyuncularının kamera arkasında ne kadar çok eğlendiğini gösteren anları toplayıp harika bir edit yapmış.

İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. TikTok'ta survivormix adlı kullanıcı, Muhteşem Yüzyıl oyuncularının kamera arkasında ne kadar çok eğlendiğini gösteren anları toplayıp harika bir edit yapmış.

Gelin o 'makul kaderime yok teselli' eşliğinde hazırlanan editi hep birlikte izleyelim.

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Valla öyle...

Valla öyle...

Ah keşke gelseler...

Ah keşke gelseler...

Hürrem gibi çıldırmaya ramak bırakıyordu.

Hürrem gibi çıldırmaya ramak bırakıyordu.

Sitcom gibi izlerdik sonra.

Sitcom gibi izlerdik sonra.

+1

+1
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Asıl eğlence buradaymış...

Asıl eğlence buradaymış...

Yok ya izlenir gene hemen şey etme...

Yok ya izlenir gene hemen şey etme...

Çok yakışmamış mı?

Çok yakışmamış mı?

Padişah dediğin böyle olur...

Padişah dediğin böyle olur...

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