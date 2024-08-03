Biz Ağlarken Onlar Eğleniyormuş! Muhteşem Yüzyıl Kamera Arkası Editi İzleyenleri Kırdı Geçti
Biz Ağlarken Onlar Eğleniyormuş! Muhteşem Yüzyıl Kamera Arkası Editi İzleyenleri Kırdı Geçti
TikTok'ta survivormix adlı kullanıcı, Muhteşem Yüzyıl oyuncularının kamera arkasında ne kadar çok eğlendiğini gösteren bir edit hazırlamış. Dizinin hayranları da bu muhteşem edite tepkisiz kalmamış tabii. Gelin o videoya ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Türk yapımı tarihi drama dizisi deyince hepimizin aklına Muhteşem Yüzyıl gelir. Yayınlandığı dönem ve hatta sonrasında izleyici kitlesi artmış ve en çok konuşulan dizilerden biri haline gelmiştir.
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Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem'in aşkı, Pargalı ile Hatice Sultan'ın ilişkisi, taht üzerinde yapılan kavgalar ve Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi yıllardır konuşulup tartışılır. Üzerine tonla edit yapılır.
Tabii bunun dışında bir de Muhteşem Yüzyıl'ın kamera arkası görüntüleri vardır. Kamera önünde o kadar ciddi oyunculuklar izlemişizdir ki bunları görünce gülmekten adeta yarılırız.
İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. TikTok'ta survivormix adlı kullanıcı, Muhteşem Yüzyıl oyuncularının kamera arkasında ne kadar çok eğlendiğini gösteren anları toplayıp harika bir edit yapmış.
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Valla öyle...
Ah keşke gelseler...
Hürrem gibi çıldırmaya ramak bırakıyordu.
Sitcom gibi izlerdik sonra.
+1
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Asıl eğlence buradaymış...
Yok ya izlenir gene hemen şey etme...
Çok yakışmamış mı?
Padişah dediğin böyle olur...
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