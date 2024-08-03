Biz Ağlarken Onlar Eğleniyormuş! Muhteşem Yüzyıl Kamera Arkası Editi İzleyenleri Kırdı Geçti

TikTok'ta survivormix adlı kullanıcı, Muhteşem Yüzyıl oyuncularının kamera arkasında ne kadar çok eğlendiğini gösteren bir edit hazırlamış. Dizinin hayranları da bu muhteşem edite tepkisiz kalmamış tabii. Gelin o videoya ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.