MasterChef'te Onur ve Muratcan'ın Beyza'yı Korumak İçin Yarıştığı Anlar Gündem Oldu!
MasterChef'te Onur ve Muratcan'ın Beyza'yı Korumak İçin Yarıştığı Anlar Gündem Oldu!
MasterChef Türkiye yeni başlamasına rağmen yarışmacıların shiplenmesine çoktan başlanmıştı bile. Beyza ve Onur'un birbirine yakıştırılmasının yanı sıra Muratcan'a da editler yapılmasının ardından yaşanan bir olay gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye 20 kişilik ana kadronun belirlenmesinin ardından resmen başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk haftadan kıyasıya mücadelenin kendini gösterdiği yarışmanın izleyenleri tabii ki boş durmadı ve yarışmacıları shiplemeye başladı bile.
Muratcan'a da editlerin yapılmasının ardından bu akşamki yarışmada Muratcan ve Onur'un Beyza'yı düdüklü tencerenin gazabından koruma çabası sosyal medyada gündem oldu.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın