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MasterChef'te Onur ve Muratcan'ın Beyza'yı Korumak İçin Yarıştığı Anlar Gündem Oldu!

MasterChef'te Onur ve Muratcan'ın Beyza'yı Korumak İçin Yarıştığı Anlar Gündem Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 02:44

MasterChef Türkiye yeni başlamasına rağmen yarışmacıların shiplenmesine çoktan başlanmıştı bile. Beyza ve Onur'un birbirine yakıştırılmasının yanı sıra Muratcan'a da editler yapılmasının ardından yaşanan bir olay gündem oldu.

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MasterChef Türkiye 20 kişilik ana kadronun belirlenmesinin ardından resmen başladı.

MasterChef Türkiye 20 kişilik ana kadronun belirlenmesinin ardından resmen başladı.

İlk haftadan kıyasıya mücadelenin kendini gösterdiği yarışmanın izleyenleri tabii ki boş durmadı ve yarışmacıları shiplemeye başladı bile.

İlk haftadan kıyasıya mücadelenin kendini gösterdiği yarışmanın izleyenleri tabii ki boş durmadı ve yarışmacıları shiplemeye başladı bile.

Onur ve Beyza'nın yakıştırılmasını burada paylaşmıştık:

Muratcan'a da editlerin yapılmasının ardından bu akşamki yarışmada Muratcan ve Onur'un Beyza'yı düdüklü tencerenin gazabından koruma çabası sosyal medyada gündem oldu.

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