Kızıl Goncalar'a Yeni Oyuncu Sürprizi! Meryem'e Hapishane Arkadaşı Geliyor!
Kızıl Goncalar'a Yeni Oyuncu Sürprizi! Meryem'e Hapishane Arkadaşı Geliyor!
Kaynak: https://x.com/_La_Ley_/status/1821429...
Kızıl Goncalar'ın sezon finalinde Özgü Namal'ın hayat verdiği Meryem karakteri gözaltına alınıyordu. Birsen Altuntaş, yeni sezonda Meryem'in hapishane arkadaşı olacak yeni bir oyuncunun diziye dahil olacağını söyledi.
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Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali hepimizi merakta bırakmıştı.
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Yeni sezonu Eylül'de yayınlanması beklenen diziye yeni oyuncular dahil olacak müjdesini Birsen Altuntaş verdi.
Hatırlarsanız sezon finalinde Meryem bir kumpasa kurban gitmişti. Cüneyd'in dedesini öldürenler suçu Meryem'in üstüne yıkmışlardı.
Sezon finali son sahnede Meryem'i almak için savcılıktan geldiler. Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan Meryem'in hayatı yeni bölümlerde kökünden değişecek gibi görünüyor.
Yeni sezonda kadroya dahil olacak oyunculardan biri de Meryem'in hapishanedeki arkadaşına hayat verecek.
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Bir kadın oyuncunun gireceği Kızıl Goncalar'ın yeni oyuncusu henüz belli değil. Peki, sizce bu role kim yakışır? Yorumlarda buluşalım...
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