Meltem Cumbul Kadrosunda Olduğu Mahsun Kırmızıgül'ün Dizisi ile İlgili İddiaları Doğruladı!

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyicisiyle kavuşacak olan Meltem Cumbul'dan yeni dizisi ile ilgili iddialı bir açıklama geldi. Cumbul, Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi nedeniyle diğer gelen bütün teklifleri geri çevirdiğini söyledi.