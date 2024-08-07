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Meltem Cumbul Kadrosunda Olduğu Mahsun Kırmızıgül'ün Dizisi ile İlgili İddiaları Doğruladı!

Meltem Cumbul Kadrosunda Olduğu Mahsun Kırmızıgül'ün Dizisi ile İlgili İddiaları Doğruladı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 08:54

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyicisiyle kavuşacak olan Meltem Cumbul'dan yeni dizisi ile ilgili iddialı bir açıklama geldi. Cumbul, Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi nedeniyle diğer gelen bütün teklifleri geri çevirdiğini söyledi.

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En son Kırmızı Oda'da izlediğimiz Meltem Cumbul'u ekranlarda görmeyi özlemiştik ki efsane bir dizi ile müjdeyi verdi.

En son Kırmızı Oda'da izlediğimiz Meltem Cumbul'u ekranlarda görmeyi özlemiştik ki efsane bir dizi ile müjdeyi verdi.

Mahsun Kırmızıgül'ün merakla beklenen yeni dizisi "Güzel Aşklar Diyarı"nın kadrosuna giren oyuncu meğer bunun için neleri reddetmiş!

Mahsun Kırmızıgül'ün merakla beklenen yeni dizisi "Güzel Aşklar Diyarı"nın kadrosuna giren oyuncu meğer bunun için neleri reddetmiş!

Dün akşam yayınlanan bir röportajda Cumbul, muhabirin aktardığı iddiaları doğruladı.

Dün akşam yayınlanan bir röportajda Cumbul, muhabirin aktardığı iddiaları doğruladı.

Cumbul, Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi nedeniyle diğer gelen bütün teklifleri geri çevirdiğini söyledi.

Cumbul, Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi nedeniyle diğer gelen bütün teklifleri geri çevirdiğini söyledi.

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Çekimlerinin Kapadokya'da gerçekleştirileceği bilinen dizinin başrolü Burak Berkay Akgül ve Özgü Kaya olabilir. Henüz imza aşamasındalar.

Çekimlerinin Kapadokya'da gerçekleştirileceği bilinen dizinin başrolü Burak Berkay Akgül ve Özgü Kaya olabilir. Henüz imza aşamasındalar.

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