Yeni Yaşam Koçumuz Hayırlı Olsun: Kimler Geldi Kimler Geçti'ye Sürpriz Bir İsim Dahil Oldu!

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın başrollerinde oynadığı “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisine Birsen Altuntaş'ın haberine göre, efsane bir isim daha dahil oldu. Yeni sezon oldukça hareketli olacağa benziyor!