Yeni Yaşam Koçumuz Hayırlı Olsun: Kimler Geldi Kimler Geçti'ye Sürpriz Bir İsim Dahil Oldu!
Yeni Yaşam Koçumuz Hayırlı Olsun: Kimler Geldi Kimler Geçti'ye Sürpriz Bir İsim Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın başrollerinde oynadığı “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisine Birsen Altuntaş'ın haberine göre, efsane bir isim daha dahil oldu. Yeni sezon oldukça hareketli olacağa benziyor!
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İlk sezonuna doyamadığımız Serenay Sarıkaya'lı “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisi yeni sezonu ile gümbür gümbür geliyor.
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“Kimler Geldi Kimler Geçti” ekibi yeni sezonda farklı yüzlerle bambaşka hikayelere dalacak.
Bu isimlerden biri de Batuhan Bayar oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide “Tuan” adlı yaşam koçuna hayat verecek Bayar, sürpriz bir karakterin de sevgilisi olacak!
Yakışıklı oyuncunun da dahil olması ile birlikte dizi için heyecan doruğa ulaştı. Gel artık yeni sezon!
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