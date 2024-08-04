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Tamir Adam'da Mert Ramazan Demir'in Çocukluğunu Oynayacak Oyuncunun Benzerliği Şok Etti!

Tamir Adam'da Mert Ramazan Demir'in Çocukluğunu Oynayacak Oyuncunun Benzerliği Şok Etti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 20:13

Mert Ramazan Demir'in başrolde oynayacağı film Tamir Adam'daki çocukluğunu oynayacak oyuncunun benzerliği şok etti. Görenler 'Mükemmel cast' dedi.

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Mert Ramazan Demir'in başrolünde oynayacağı "Tamir Adam" filminin oyuncu kadrosu giderek netleşiyor.

Mert Ramazan Demir'in başrolünde oynayacağı "Tamir Adam" filminin oyuncu kadrosu giderek netleşiyor.

Son haberlere göre oyuncunun film çekimlerinin bitmesinden sonra Yalı Çapkını yeni sezon çekimleri başlayacak.

Son haberlere göre oyuncunun film çekimlerinin bitmesinden sonra Yalı Çapkını yeni sezon çekimleri başlayacak.

Filmde Demir'in çocukluğunu oynayacak oyuncu da belli oldu. Oyuncunun Mert Ramazan Demir'e benzerliği herkesi şaşırttı.

Filmde Demir'in çocukluğunu oynayacak oyuncu da belli oldu. Oyuncunun Mert Ramazan Demir'e benzerliği herkesi şaşırttı.

İşte herkesin çok beğendiği o cast!

İşte herkesin çok beğendiği o cast!

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