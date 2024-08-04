Tamir Adam'da Mert Ramazan Demir'in Çocukluğunu Oynayacak Oyuncunun Benzerliği Şok Etti!
Tamir Adam'da Mert Ramazan Demir'in Çocukluğunu Oynayacak Oyuncunun Benzerliği Şok Etti!
Mert Ramazan Demir'in başrolde oynayacağı film Tamir Adam'daki çocukluğunu oynayacak oyuncunun benzerliği şok etti. Görenler 'Mükemmel cast' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Ramazan Demir'in başrolünde oynayacağı "Tamir Adam" filminin oyuncu kadrosu giderek netleşiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son haberlere göre oyuncunun film çekimlerinin bitmesinden sonra Yalı Çapkını yeni sezon çekimleri başlayacak.
Filmde Demir'in çocukluğunu oynayacak oyuncu da belli oldu. Oyuncunun Mert Ramazan Demir'e benzerliği herkesi şaşırttı.
İşte herkesin çok beğendiği o cast!
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın