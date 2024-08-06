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Gördükleri Evleri Mimar Selim Bey'in Yaptığı Evlere Benzeterek Herkesi Güldüren Kullanıcılar

Gördükleri Evleri Mimar Selim Bey'in Yaptığı Evlere Benzeterek Herkesi Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 17:41

Kanal D ekranlarında yayınlanan Evim Şahane, finalinin üstünden yıllar geçmesine rağmen Mimar Selim Bey'in yaptığı evler sayesinde gündemden düşmüyor. X'te yapılan yeni akımla gördükleri evleri Mimar Selim Bey'in evlerine benzeten kullanıcılar herkesi güldürdü.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Evim Şahane programıyla yaptığı evlerle tanınan Mimar Selim Bey, finalin üstünden yıllar geçmesine rağmen gündemden düşmüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Evim Şahane programıyla yaptığı evlerle tanınan Mimar Selim Bey, finalin üstünden yıllar geçmesine rağmen gündemden düşmüyor.

İlgi çeken evleriyle seneler sonra gündem olan Mimar Selim Bey, X kullanıcılarının diline düştü.

İlgi çeken evleriyle seneler sonra gündem olan Mimar Selim Bey, X kullanıcılarının diline düştü.

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