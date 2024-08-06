Gördükleri Evleri Mimar Selim Bey'in Yaptığı Evlere Benzeterek Herkesi Güldüren Kullanıcılar

Kanal D ekranlarında yayınlanan Evim Şahane, finalinin üstünden yıllar geçmesine rağmen Mimar Selim Bey'in yaptığı evler sayesinde gündemden düşmüyor. X'te yapılan yeni akımla gördükleri evleri Mimar Selim Bey'in evlerine benzeten kullanıcılar herkesi güldürdü.