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Şerbo ve Yalı Evrenleri Birleşmiş: Evrim Alasya ve Beril Pozam'ın Akrep Dizisindeki Sahnesi Tekrar Gündem Oldu

Şerbo ve Yalı Evrenleri Birleşmiş: Evrim Alasya ve Beril Pozam'ın Akrep Dizisindeki Sahnesi Tekrar Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 16:53

TV ekranlarının en çok izlenen iki dizisi Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını gündemden düşmemeye devam ediyor. İki dizinin iki popüler oyuncusu Evrim Alasya ve Beril Pozam'ın seneler önce birlikte rol aldıkları bir dizideki sahneleri yeniden gündem oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-Pj6Uusi...
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Son iki sezondur cuma akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını, sezon arasında olmasına rağmen gündemden düşmüyor.

Son iki sezondur cuma akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını, sezon arasında olmasına rağmen gündemden düşmüyor.

Sezon finallerini oldukça iddialı yapan iki dizi için de yeni sezonda neler yaşanacağı büyük merak konusu.

Sezon finallerini oldukça iddialı yapan iki dizi için de yeni sezonda neler yaşanacağı büyük merak konusu.

Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya ile Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın seneler önce birlikte rol aldıkları bir dizi yeniden gündeme geldi.

Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya ile Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın seneler önce birlikte rol aldıkları bir dizi yeniden gündeme geldi.

2020 yılında Akrep adlı dizide bir araya gelen ikili, adeta evrenlerin birleştiği izlenimini uyandırdı.

2020 yılında Akrep adlı dizide bir araya gelen ikili, adeta evrenlerin birleştiği izlenimini uyandırdı.

Evrim Alasya'nın avukatı rolündeki Beril Pozam'a hayat niteliğindeki sözleri resmen göz doldurdu!

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çok saçma gelir belki ama doğru büyümek için çalışır sorumluluk için büyümek ister bu sadece kız çocuklarında değil erkek çocukları içinde aynıdır 👍👍