Şerbo ve Yalı Evrenleri Birleşmiş: Evrim Alasya ve Beril Pozam'ın Akrep Dizisindeki Sahnesi Tekrar Gündem Oldu

TV ekranlarının en çok izlenen iki dizisi Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını gündemden düşmemeye devam ediyor. İki dizinin iki popüler oyuncusu Evrim Alasya ve Beril Pozam'ın seneler önce birlikte rol aldıkları bir dizideki sahneleri yeniden gündem oldu.