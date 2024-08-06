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MasterChef Sevim'in Katıldığı Yemek Programlarını Görünce Epey Şaşıracaksınız!

MasterChef Sevim'in Katıldığı Yemek Programlarını Görünce Epey Şaşıracaksınız!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 12:36 Son Güncelleme: 06.08.2024 - 13:15

MasterChef'e katılan pek çok yarışmacının başka yarışmalara katıldığı görüntüleri sosyal medyada yayılırken, ana kadro için yarışan Sevim'in daha önce pek çok yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.

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MasterChef'in popüler yarışmacı adaylarından Sevim, ana kadroya girmesine kesin gözüyle bakılan bir isimdi.

MasterChef'in popüler yarışmacı adaylarından Sevim, ana kadroya girmesine kesin gözüyle bakılan bir isimdi.

Kariyerine aşçı yardımcısı olarak başlayan Sevim Canikoğlu, MasterChef yolculuğuna erken veda ederken, sosyal medyada kendisi hakkında şaşırtan bir gerçek çıktı.

Kariyerine aşçı yardımcısı olarak başlayan Sevim Canikoğlu, MasterChef yolculuğuna erken veda ederken, sosyal medyada kendisi hakkında şaşırtan bir gerçek çıktı.

Sevim Canikoğlu meğer MasterChef'ten önce iki yarışma programına daha katılmış.

Sevim Canikoğlu meğer MasterChef'ten önce iki yarışma programına daha katılmış.

O yarışmalardan biri Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim olurken,

O yarışmalardan biri Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim olurken,

Diğer ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz olmuş.

Diğer ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz olmuş.
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Sevim Canikoğlu Yemekteyiz'e 2022, En Hamarat Benim programına ise 2024'te katılmış.

Sevim Canikoğlu Yemekteyiz'e 2022, En Hamarat Benim programına ise 2024'te katılmış.

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sicili baya parlak yıldız olma yolunda ışık var gibi 😂😂😂