Ayrılıkları Olaylı Olmuştu: Songül Karlı ve Uğur Arslan Yeniden Partner Oldu!

“Uğur benden ayrılıp, Seda Sayan ile program yapınca kızmadım. Yapımcılar aradı, ‘Seda Hanım böyle bir teklif getirdi’ dediler. Ama o program için ben emek verdim. Benim çabaladığım programda Uğur kendini yürüttü. Benim zamanım çok, bunların hepsini göreceğim ve duyacağım.'