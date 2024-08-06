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Ayrılıkları Olaylı Olmuştu: Songül Karlı ve Uğur Arslan Yeniden Partner Oldu!

Ayrılıkları Olaylı Olmuştu: Songül Karlı ve Uğur Arslan Yeniden Partner Oldu!

Seda Sayan
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 11:15

Ekranların en sevilen ikililerinden Songül Karlı ve Uğur Arslan, yıllar sonra 'Sana Değer' programıyla geri dönüyor. Son olarak Seda Sayan'la partner olan Uğur Arslan'ın bu hamlesine eski dostu Karlı'nın tepkisi büyük olurken, ikilinin yeniden bir araya gelmesi herkesi şaşırttı.

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2008 yılında FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Su Gibi" programında tam 5 yıl partner olan Songül Karlı ve Uğur Arslan, gündüz kuşağının en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

2008 yılında FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Su Gibi" programında tam 5 yıl partner olan Songül Karlı ve Uğur Arslan, gündüz kuşağının en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Uzun süren partnerliklerinin ardından Uğur Arslan'ın Seda Sayan'dan teklif alması üzerine araları bozulan partnerler bir süredir yan yana görünmüyordu.

Uzun süren partnerliklerinin ardından Uğur Arslan'ın Seda Sayan'dan teklif alması üzerine araları bozulan partnerler bir süredir yan yana görünmüyordu.

Hatta Songül Karlı, "Evleneceksen Gel" programında partner olan Sayan ve Arslan için şu sözleri söylemişti:

Hatta Songül Karlı, "Evleneceksen Gel" programında partner olan Sayan ve Arslan için şu sözleri söylemişti:

“Uğur benden ayrılıp, Seda Sayan ile program yapınca kızmadım. Yapımcılar aradı, ‘Seda Hanım böyle bir teklif getirdi’ dediler. Ama o program için ben emek verdim. Benim çabaladığım programda Uğur kendini yürüttü. Benim zamanım çok, bunların hepsini göreceğim ve duyacağım.'

İkili arasındaki buzlar sonunda eridi ve Uğur Arslan ile Songül Karlı yıllar sonra yeniden partner oldu.

İkili arasındaki buzlar sonunda eridi ve Uğur Arslan ile Songül Karlı yıllar sonra yeniden partner oldu.

"Sana Değer" programını sunmaya hazırlanan ikili, evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olacak.

"Sana Değer" programını sunmaya hazırlanan ikili, evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olacak.

Sana Değer, yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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