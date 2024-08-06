Dönüyorlar: Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Sete Çıkış Tarihi Netleşti!
Dönüyorlar: Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Sete Çıkış Tarihi Netleşti!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Geçtiğimiz sezonun tüm reyting başarısını sırtlayan iki başarılı yapım Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın sete çıkış tarihleri güncellendi. Set tarihlerini Birsen Altuntaş açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz sezona damga vuran iki dizi Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar, yüreğimizi ağzımızda bırakan sezon finali bölümleriyle ekran arasına gitmişti.
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Her iki dizinin sezon finali de "Bu kadar da olamaz!" şeklinde sonlanırken, yeni sezonun ne zaman ve nasıl başlayacağı büyük merak konusu olmuştu.
Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar için beklenen haber sonunda Birsen Altuntaş'tan geldi.
Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti'nin sete çıkış tarihi netleşti.
Kızılcık Şerbeti 28 Ağustos günü sete çıkarken, Kızıl Goncalar için bu tarih 30 Ağustos olarak açıklandı.
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Altuntaş'ın açıklamasına göre iki dizi de final sahneleriyle kaldıkları yerden devam edecek.
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