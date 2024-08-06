Dönüyorlar: Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Sete Çıkış Tarihi Netleşti!

Geçtiğimiz sezonun tüm reyting başarısını sırtlayan iki başarılı yapım Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın sete çıkış tarihleri güncellendi. Set tarihlerini Birsen Altuntaş açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş